İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir sürdürdüğü yurt genelindeki "Çember" operasyonlarının 23'üncüsünde çeşitli suçlardan aranan 4 bin 139 kişinin yakalandığı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çember-23 operasyonunun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, "Hapis cezası almış ve mahkemelerimizce yakalanması istenenler için çember daralıyor. Hiç kimsenin halkımızın huzurunu kaçırmasına, sokaklarımızı tedirgin etmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya paylaşımında, mahkemelerce hapis cezasına yönelik yakalama kararı verilen kişilere yönelik 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 700'ü hırsızlıktan, 140'ı dolandırıcılıktan, 360'ı yağmadan, 50'si cinayetten, 106'sı cinsel, 721'i narkotik, 49'u terör suçlarından, 448'i kaçakçılık ve organizeden, 1565'i diğer suçlardan olmak üzere toplam 4 bin 139 kişinin yakalandığını açıkladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1844241470078796167