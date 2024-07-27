Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa’da yeni açılan Semt Lokantası'nın açılışına katıldı. Açılış töreninde yaptığı konuşmada Özel, yakın zamanda Türkiye’deki tüm CHP’li belediyelerde Kent Lokantası adı altında ucuz yemek hizmetinin verileceğini duyurdu.

Bir dizi programa katılmak üzere Bursa’ya gelen Özgür Özel, Semt Lokantası'nın açılışında 4 çeşit yemeğin 60 liradan halkla buluşturulacağını belirtti. Özel, bu uygulamanın tüm CHP’li belediyelerde Kent Lokantası adıyla hizmete gireceğini vurguladı. Yüksek enflasyona dikkat çeken Özel, “En düşük emekli maaşı, ocak ayından bugüne 5 kilogram kıyma kaybetti. Zeytinyağında, pirinçte, ayçiçek yağında, unda, margarinde, bulgurda ve buğdayda durum farklı değil. Merkezi yönetim, insanları yoksulluğa ve açlığa mahkum ettiğinde, biz genel yönetimler üzerinden sorunlara çare arıyoruz. Bunlardan biri de İstanbul’un ilçelerinde hayata geçen ve tüm belediyelerimize hızla yayılan Kent Lokantaları, bugün Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Semt Lokantası olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

Özel, İstanbul başta olmak üzere birçok CHP’li belediyede farklı isimlerle faaliyete giren lokantaların, yakın bir zamanda Kent Lokantası adıyla tüm CHP’li belediyelerde hizmet vermeye başlayacağını belirtti. “Bugün burada Bursa’daki ilk Semt Lokantası açılıyor. Dört çeşit sıcak yemeğin 60 liraya verileceği bu lokanta, dışarıda yemek zorunda kalanların ekonomik ve sağlıklı besin değeri yüksek yiyeceklere ulaşabileceği bir seçenek sunuyor. Bu hizmeti başlatan başkanımıza teşekkür ediyorum. Başkanımızın ifadesine göre, yıl sonuna kadar bu sayı 4’e çıkacak ve hızla artacak. Türkiye’de tüm CHP’li belediyelerde bu hizmet ortaklaşacak ve büyük ihtimalle Kent Lokantası ismiyle birleşeceğiz” dedi.

Özel, hali vakti yerinde olanlara da çağrıda bulunarak, bu lokantalarda askıda yemek uygulaması başlatılacağını duyurdu. “400 lira ödeyerek 10 kişiye ya da öğrenciye destek olabilirsiniz. Bu dayanışma içinde herkese çağrıda bulunuyorum, bu iyi örneklerin artmasını ümit ediyorum. Bursa’da gördüğüm kadarıyla, halk CHP’li belediye başkanlarımızın ilk 100 günlük icraatlarından memnun. Şeffaf ve halk odaklı belediyecilikle devam edeceğiz. Türkiye’nin makus tarihini değiştirmeye ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini iktidar yapmaya yürüyoruz” şeklinde konuştu.