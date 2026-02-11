Dün gece İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Yılmaz Tunç'un yerine Adalet Bakanı olarak atandı. Ali Yerlikaya'nın yerine ise İçişleri Bakanı olarak Mustafa Çiftçi getirildi.

Gürlek, bakanlıktaki devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, “Adalet sistemi 85 milyon vatandaşımızın ortak teminatıdır. Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında güçlü devlet, güçlü adalet anlayışıyla reformlara kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Devir teslimin ardından Çiftçi ile birlikte yemin için TBMM’ye gelen Gürlek’in töreni öncesinde ise CHP’li milletvekillerinin tepkisiyle Meclis’te gerginlik yaşandı. Töreni engellemek için CHP'liler kürsüyü işgal ettiler. Buna karşılık AK Partili vekiller ise Gürlek ve Çiftçi'yi korumak adına harekete geçti. O anlarda vekiller birbirlerine girdi. KAOSUN İÇİNDE YEMİN ETTİLER 10 dakikalık aranın ardından Gürlek ve Çiftçi AK Partili vekillerin arasında yemin etti. Yaşanan kaosun ardından birleşime yeniden 15 dakika ara verildi.