Üçüncü haftasında çatlayarak sperm ile buluşan yumurtanız artık bu hafta büyüm evresine geçmeye başladı. Dördüncü hafta itibariyle büyümeye başlayan yumurtanıza artık bilimsel olarak embriyo denilmekteyken siz bebeğim diyebilirsiniz. Bu hafta yaşadığınız adet gecikmesinden

dolayı artık doktora görünebilir ve bebeğiniz hakkındaki ilk bilgileri edinebilirsiniz. Her ne kadar hamile olduğunuzu tahmin ederek gitseniz de doktorunuzun ağzından hamile olduğunuzu öğrendiğinizde gözyaşlarınıza hakim olamayabilirsiniz.

Ancak doktora gitmeden önce evde kendiniz bir hamilelik testi

yapmak istediğiniz takdirde büyük ihtimal testin üzerinde iki adet pembe çizgi göreceksiniz ki bu da tekrar hamile olduğunuzun göstergesidir. İdrar testinizin pozitif çıkmasını sağlayan hormon ise HCG denilen İnsan Koryonik gonadotropin hormonudur. Bu haftadan önce vücudunuzda bu hormon salgılanmadığı için ne kadar test yaparsanız yapın sonucu öğrenemezsiniz.

Bebeğiniz büyümeye başladı ancak henüz ileride içerisinde yüzeceği plesentası henüz oluşmadı. Bu dönemde bebeğiniz yolk kesesi adı verilen bir besleme kesesi içerisinde yer alır. Bu kese hem bebeğinizi beslerken hem de plesentasının oluşmasını sağlayacaktır. Bebeğinizin bu gelişimini destelemek amacıyla doktorunuz size folik asit ve B12 vitamini yazacaktır, düzenli olarak kullanmanız hem sizin için hem de bebeğiniz için faydalı olacaktır.

Hamile olduğunuzu öğrendikten sonra eşinize ve sevdiklerinize artık müjdeli haberi verebilirsiniz. Ayrıca son birkaç haftada yaşadığınız duygu değişimlerinin de nedenini öğrenmiş oldunuz. Hamile olduğunuzu öğrendikten sonra aşermeye başlayabilirsiniz. Ancak bu aşerme bazen psikolojikte olabilir dikkatli olun. Hamileliğin ilk üç ayında hamile kadınların kilo almalarına gerek yoktur. Daha sağlıklı bir bebek ve daha sağlık bir hamilelik için gereksiz beslenmeden kaçının. Çünkü hamileliğinizin altıncı ayı itibariyle zaten çok daha fazla kaloriye ihtiyaç duyacaksınız.

Hamileliğiniz boyunca duygu durumlarınız çok fazla gel gitli oluyorsa ve bu durum eşinizle olan iletişimizi olumsuz yönde etkiliyorsa bir aile danışmanına gitmenizde ya da hamilelik seminerleri veren kurslara gitmenizde fayda var. Nitekim 42 hafta gibi uzun bir süreç eşinizi ve sizi beklemektedir. Unutmayın siz ne kadar anne olmaya hazırlanıyorsanız eşinizde baba olmaya hazırlanıyor ve inanın o sizden daha çok heyecanlı ve telaşlı.