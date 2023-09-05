Gebeliğinizin üçüncü haftasında siz farkında olmasanız da içinizde mucize bir buluşma gerçekleşmekte. Rahminize yerleşen yumurtanız ile spermler bir araya gelir bu haftada. İki yüz milyon sperm içerisinde ise sadece bir tanesi ileride bebeğim diyeceğiniz yumurtanız ile buluşacak. Ancak bazen istisnai durumlar olabilir ve iki adet sperm tek bir yumurtanızı dölleyerek tek yumurta ikizi sahibi olabilirsiniz fakat bunu henüz öğrenmeniz mümkün değil. Yumurtanızla buluşan sperm X kromozomuna sahip ise kız bebeğiniz, Y kromozomunu sahip ise erkek bebeğiniz olacaktır ancak cinsiyetini öğrenebilmeniz için daha çok erken. Beklenen ve istenen bir gebelik sürecinde iseniz bu dönemde artık kötü alışkanlıklarına veda etme vaktiniz geldi. Kötü alışkanlıklarınızı daha fazla geciktirmeden bırakmanız ve daha sağlıklı bir yaşama adım atmanızı tavsiye ederiz.

Hamileliğinizin üçüncü haftasındaysanız son adet tarihinizin ilk gününden bu yana 14 günü geride bırakmışsınızdır ve hala regl olmamışsınızdır demektir bu. Ancak bu durum bazı kadınlarda ufak bir kana olarak da atlatılabilmektedir ve böyle bir durum karşısında regl olduğunuzu düşünme ihtimaliniz olabilir. Bu haftada gelen kanama her zaman genel kanamanızda çok daha az ise hamile olma ihtimaliniz hala var demektir. Bir hafta sonra evde idrar test yapmanızda fayda var. Ayrıca üçüncü haftada artık yavaş yavaş kokulara daha duyarlı hale gelmeye başladığınız için mideniz de bulanmaya başlar. Evde her gün girdiğiniz mutfağınız siz daha ağır kokuyor olabilir ya da eşinizin kokusu ya daha çekici ya da itici gelmeye başlayabilir. Hafif baygınlık, baş dönmesi ve kusma gibi belirtileri yaşamaya başlayabileceğiniz gibi bunların hiç birini yaşamayan şanslı gebelerden de olma ihtimaliniz çok yüksek. Bu hafta da normal yaşantınıza devam edebileceğiniz gibi ağır işlerin altına girmekten kaçınmanızı da tavsiye ederiz.

Üçüncü haftaya girdiğiniz şu dönemde hangi hastaneye gideceğinize ve hangi doktora görüneceğinizi araştırmaya başlayabilirsiniz. Hastane araştırmanızı yaptıktan sonra ise üçüncü haftanın sonuna denk gelecek şekilde doktor randevunuzu alabilirsiniz. Böylece dördüncü haftasına girmiş bebeğinizi ultrasonda görebilir ve ilk resmini elinize alabilirsiniz.