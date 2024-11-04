Bursa Kapalı Çarşı’da güncel altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın, alış fiyatı 3.096,89 TL, satış fiyatı ise 3.134,78 TL olarak işlem görüyor. Ons fiyatı dolar bazında %0,06 artışla yükseldi.

22 ayar altının gramı ise 2.739,30 TL’den alınıp 2.739,70 TL’den satılıyor. 14 ayar altın ise 1.683,15 TL seviyesinde işlem görmekte.

Çeyrek altın, 5.074 TL’den alınıp 5.116 TL’den satılıyor. Çeyrek altının eski versiyonu ise 5.012 TL alış ve 5.069 TL satış fiyatına sahip. Yarım altın, 10.117 TL’den alınıp 10.225 TL’den satılırken, tam altın ise 20.233 TL’den alınıp 20.378 TL’den satışta.