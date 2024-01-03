Bursa’da 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, 02.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi Çınar Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bodrum katında bulunan plastik ve ahşap malzemeler bir anda alev aldı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, bodrum katı kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.