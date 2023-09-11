Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel sünnet şöleni, bu yıl dokuzuncu kez, büyük bir katılımla Merinos Park'ta gerçekleştirildi. Şölende Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da hazır bulundu. Etkinlikte binin üzerinde çocuk sünnet oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin her alanında kültürel, sanatsal, altyapı ve ulaşım alanlarına yapılan yatırımların yanı sıra, vatandaşların hayatına dokunan sosyal faaliyetlere de büyük önem veriyor. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen geleneksel sünnet şöleni de ailelerin ve çocukların katılımıyla Merinos Park'ta gerçekleşti. Şölende Mevlid-i Şerif okunmasıyla başlayan program, mehter takımının gösterisiyle coşkuyla devam etti. Ayrıca oyun alanları ve yüz boyama etkinlikleriyle çocuklar keyifli bir gün geçirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yanı sıra Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, meclis üyeleri ve muhtarlar da sünnet coşkusuna katıldı. Başkan Aktaş, sünnet çocukları ve aileleriyle yakından ilgilenerek hatıra fotoğrafları çektirdi. Tören sonunda tüm sünnet çocuklarına çeşitli hediyeler dağıtıldı. Başkan Alinur Aktaş, geleneksel sünnet şölenine destek veren Yıldırım Aritmi Hastanesi yöneticilerine çiçek takdim etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geleneksel sünnet cemiyetinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, sünnet cemiyetinin düzenlenmesine emek veren muhtarlara ayrıca teşekkür etti. Aktaş, sünnetin İslam'ın güzel adetlerinden biri olduğunu vurgulayarak, peygamberimizin sünnetine her zaman saygı gösterdiklerini belirtti. Aktaş ayrıca, "1000'den fazla çocuğumuzun sünnet cemiyetini gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızı önemsiyoruz ve onların vatan, millet, din ve bayrak sevgisiyle yetişmelerini destekliyoruz. Bu organizasyon da bu düşüncenin bir yansımasıdır. Yavrularımızı bu coşkuya ortak ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Onlar bizim geleceğimiz, her şeyimiz. Toplu sünnetlerin de bir bereketi ve güzelliği var. Rabbim daha güzel mürüvvetlerini göstersin" şeklinde konuştu.

Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz ise geleneksel hale gelen sünnet şöleninin düzenlenmesine katkı sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Çocukların sünnet merasimlerinin her anne ve baba için özel anlam taşıdığını vurgulayan Durmaz, tüm çocuklara hayırlı ve uzun ömürler diledi.