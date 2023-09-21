Mardin Adliyesi'nde uzun yıllar görev yapmış olan İsmail Günaydınoğlu, Mardin'den ayrılarak Aydın Adliyesi'ne atanırken, eşi Tuba Günaydınoğlu ise Mardin'in Artuklu ilçesindeki Noter Cevdet Altun Ortaokulu'ndaki görevinden ayrılarak Aydın'ın Efeler ilçesindeki Dr. Fevzi-Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu'na atandı.

Ancak sevinçleri kısa sürdü, çünkü Tuba Günaydınoğlu, sadece 40 gün önce bir bebek dünyaya getirdikten sonra ani bir rahatsızlık geçirdi. Eşi İsmail Günaydınoğlu, acil durumu fark ederek hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı ve sağlık ekipleri eve yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Tuba Günaydınoğlu'na ilk müdahaleyi yaparak onu Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tuba Günaydınoğlu, kalp krizi geçirmişti ve tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Tuba öğretmenin cenazesinin Elazığ'ın Sün Köyü Mehdi Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tuba Günaydınoğlu'nun vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Efeler ilçesi Dr. Fevzi-Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu'nda görevli İngilizce öğretmenimiz Tuba Günaydınoğlu'nun vefat haberini öğrenmiş bulunmaktayız. Öğretmenimize Allah'tan rahmet, kederli yakınları ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.