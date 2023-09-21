Otonom robotlar, çevreleri hakkında bilgi edinme ve insan müdahalesi olmadan uzun bir süre çalışma yeteneğine sahiptir. Bu robotların örnekleri otonom helikopterlerden, robot elektrikli süpürgelere kadar değişmektedir. Bu kendine güvenen robotlar, operasyon boyunca insan yardımı olmadan kendilerini hareket ettirebilir ve kendilerine, insanlara ya da mülklere zararlı durumlardan kaçınabilirler. Otonom robotların da değişen çevreye uyum sağlamaları muhtemeldir.

Daha basit otonom robotlar, engelleri görmek için kızılötesi veya ultrason sensörleri kullanarak insan kontrolü olmaksızın engellerin etrafında gezinmelerini sağlar. Daha gelişmiş robotlar ortamlarını görmek için stereo vizyon kullanır; kameralar onlara derinlik algısı verir ve yazılım nesneleri gerçek zamanlı olarak bulmalarına veya sınıflandırmalarına olanak tanır.

Otonom robotlar hastane gibi yoğun ortamlarda faydalıdır. Otonom bir robot görevlerinden ayrılan çalışanlar yerine laboratuvar sonuçlarını ve hasta örneklerini süratle sunabilir. Geleneksel rehberlik olmadan, bu robotlar hastane koridorlarında gezinebilir ve hatta bir başkası engellendiğinde alternatif yollar bulabilir. Toplama noktalarında duracaklar ve laboratuvara getirmek için örnekler toplayacaklar. Bu organizasyon, askeri ve afet yardım teknolojisinin son gelişmiş boyutunu temsil ediyor. Otonom araçlar geliştirdikten sonra, tehlikeli ortamlarda karmaşık görevleri yerine getirebilen robotlar çözüm odaklı sonuçlar elde edebiliyorlar.

Otonom robotların yapay zeka asistanlığı

Otonom robotların faydalı olduğu bir diğer yer de doğal çevremizdedir. Araştırmacılar, bir gün denizaltı askeri gözetimi yapmak veya çevreyi izlemek amacıyla özerk bir robotik denizanası geliştirdiler. 5 ayak 7 inç denizanası uzun süre ve çalışma aralığına sahiptir. FANUC, ABB, KUKA, Universal Robots ve Motoman gibi büyük robot şirketleri, otonom robotlar sunarken, Robotarium X Zoo, foto-voltaik enerjiyle çalışan 45 otonom robot barındırıyor. Bu “yapay zeka için ilk hayvanat bahçesi” robotik gelişim için ideal bir ortam sağlar.

Gelişen teknolojiler daha belirgin hale geldikçe insanlar ve robotlar arasındaki ilişki gelişiyor. Robotlar otomatik müşteri temsilcisi olarak görev yapan bilişsel bir sanal asistan gibi insanların yerini alabilme yeteneğine sahiptir. Otonom robotik cihazlar, bir insanın sesindeki duyguyu anlama yeteneğine dahi sahiptir. Endüstri süreçlerine robotik katılım konusundaki bu eğilimler, şirketlerin üretkenliği ve müşteri deneyimini geliştirmelerine ya da rekabet avantajı elde etmelerine olanak sağlayacaktır.