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Yoldan çıkan araç Altgeçit koruma demirlerini de yıkıp beton direğe çarptı. Kaza sonucu sürücü araçta sıkıştı. Olay yerine 112, polis ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralı ekiplerce kurtarılarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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