Kaza saat 22.30 sıralarında Süleymaniye mahallesi Altıeylül caddesinde meydana geldi. Sürücü Azim Ç.(53) yönetimindeki 16 ASH 470 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı.

E24C0527 C334 487D 9Fc1 3D3F2Cbcbb82Yoldan çıkan araç Altgeçit koruma demirlerini de yıkıp beton direğe çarptı. Kaza sonucu sürücü araçta sıkıştı. Olay yerine 112, polis ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralı ekiplerce kurtarılarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: MEHMET SEVİNÇ