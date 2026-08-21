İstanbul'un Pendik ilçesindeki Uluçınar Camisi'nde imam-hatip vazifesini sürdüren Halil Konakçı, evlat edinme konusuna ilişkin verdiği vaazlarla sosyal medyada dikkat çekti.

“Evlat edinmek günahların büyüğüdür”

Halil Konakçı, sohbetinde şu ifadelere yer verdi: " Ama evlat edinmek, başkasının çocuğuna senin çocuğunmuş gibi bakmak zinhar günahların büyüğüdür. ’Tamam hocam ben nüfusuma alacağım sadece, ama babası olmadığını annesi olmadığını söyleyeceğim’" Hayır bu da yasaktır! Bir kere soylar karışır o yüzden yasaktır, birincisi bu. İkincisi kız çocuğu aldın ve kundakta aldın. Şimdi güzel. Sonra büyüdü, serpildi. O erkeğe, evdeki o erkeğe haram oldu? Yabancı bir kadın oldu o. Erkek çocuğu aldın. Kundakta aldın, büyüttün büyüttün, büyüdü. O kadına haram oldu, yabancı bir erkek oldu o kadına.”

Halil Konakçı, soy bağı bulunmayan çocukların yetişkinlik çağına geldiklerinde yabancı fertler haline geldiğini ve evlat edinmenin haram olduğunu savundu.