Sultan Su İnegölspor Altyapı Başkanı Sercan Şen, Enes Haşim Ölmezer’in Galatasaray’a transferinin altyapıya yapılan yatırımların önemli bir karşılığı olduğunu söyledi. Şen, genç oyuncunun gelişiminde emeği bulunan antrenörlere, gelişim ekibine, kulüp çalışanlarına ve ailesine teşekkür etti.

Altyapı çalışmalarındaki amaçlarının yalnızca futbolcu yetiştirmek olmadığını belirten Şen, genç sporcuların karakter, disiplin ve sorumluluk bilinciyle gelişmelerine de büyük önem verdiklerini ifade etti. Enes’in transferinin, İnegölspor altyapısında futbol hayali kuran diğer genç oyuncular için de önemli bir motivasyon kaynağı olacağını vurguladı.

“DOĞRU PLANLAMA VE SABIRLI GELİŞİMİN SONUCU”

Gençlik Geliştirme Program Sorumlusu Özgür Şahin de transferin kendileri açısından büyük anlam taşıdığını belirtti. Enes’in gelişim sürecinde yalnızca saha içindeki performansının değil, öğrenme isteği, çalışma disiplini, karakteri, takım arkadaşlarıyla iletişimi ve gelişime açıklığının da dikkate alındığını söyledi.

Şahin, genç futbolcunun çalışma azminin bugün geldiği noktada önemli rol oynadığını ifade ederek transferi doğru planlama, eğitim ve sabırlı oyuncu gelişiminin bir sonucu olarak değerlendirdi. Şahin, Enes Haşim Ölmezer’e Galatasaray forması altında başarılar diledi.

“BENİM İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ”

Galatasaray’a transfer olduğu için büyük mutluluk ve gurur yaşadığını belirten Enes Haşim Ölmezer ise bu süreçte kendisine destek olan antrenörlerine, takım arkadaşlarına ve ailesine teşekkür etti.

İnegölspor altyapısında futbolun yanı sıra çalışmayı, disiplinli olmayı, takım ruhunu ve sürekli gelişmeyi öğrendiğini ifade eden genç futbolcu, Galatasaray’a transferinin kendisi için bir son değil, daha büyük hedeflere ulaşmak adına yeni bir başlangıç olduğunu söyledi.

Enes, yeni kulübünde çok çalışarak kendisini geliştirmek ve kendisine sunulan fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek istediğini kaydetti.