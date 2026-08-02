Küçükçekmece'de oto lastik işi yapan Mahmut Çınar (52) isimli vatandaş çocukluk yıllarında, çok sevdiği 1987 model otomobili satın alıp, hayranı olduğu Cengiz Kurtoğlu'nun şarkılarını otomobilde dinlemenin hayallerini kurdu. Küçük yaşlardan itibaren otomobil bakım işleriyle uğraşan babası ve dayısının yanında yaz dönemini geçiren Çınar'a arkadaşı, 1987 yılında Cengiz Kurtoğlu'nun 'Unutulan' isimli kasedini alarak sürpriz yaptı. Çınar kasedi hiç açmadı, hayalini kurduğu aracı satın almayı bekledi. 8 yıl önce bir arkadaşı Çınar'a müjdeyle geldi. Hayalini kurduğu Tofaş marka Doğan modeli fabrikasyon bir otomobilin satılığa çıkarıldığını söyledi. Çınar, satıcıyı arayarak 28 gün boyunca ikna etmeye çalıştı ve sonunda 4 bin kilometredeki 1987 model otomobili 8 yıl önce 40 bin liraya satın alarak 35 yıllık hayaline kavuştu. Yaklaşık 40 yıl önce arkadaşının kendisine hediye ettiği Cengiz Kurtoğlu kasetinin jelatinine bile dokunmadan saklayan Çınar, çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Çocukluk hayali otomobili ve Cengiz Kurtoğlu'nun 1987 yılında kendisine hediye edilen kaseti ile beraber sanatçıyla buluşan Çınar, yaşadığı duygu dolu anları, 'Yıllar önce kurduğum hayallerin hepsi bir arada oldu' diyerek ifade etti. Öte yandan 1987 model 4 bin kilometredeki otomobilin fabrikadan çıktığı ilk belgeleri ve hediyelerinin özenle saklanması da dikkat çekti.

'35 yıl gecikmiş bir hayali hayata geçirmek için tüm imkanlarımı zorladım'

Araba tutkusunun ve Cengiz Kurtoğlu hayranlığının çocukluk yıllarından geldiğini ifade eden Mahmut Çınar, 'Çocukluk yaşlardan itibaren otomobil sevdalısı olarak oto lastik ve otomobil bakım işleriyle uğraşıyorum. Ben ilkokul yıllarındayken babamların ve dayımların hep arabayla işleri vardı. Yaz tatillerinde, hafta sonlarında babamların yanına gittiğimde araba işleri vardı. Dayımlara da gittiğimde oto lastik işleriyle uğraşıyorlardı. Dolayısıyla hep arabanın içindeydik. Ve benim çocukluk yıllarımda bu arabalar çok modaydı. O zamanlarda bu arabaların jantlarını, lastiklerini değiştirirken her gelen arabada da Cengiz Kurtoğlu çalardı. Ben o yıllarda, hem Cengiz Kurtoğlu'na hayran oldum hem de bu arabaya aşık oldum. O yıllarda plan program yapıyordum. Bir arkadaşımla beraber böyle bir araba alıp aksesuarlarını tamamlayıp içine de Cengiz abimizin kasetini alıp onun canlı müzik yaptığı yere giderek orada onu dinleyecektik. Ama oraya giderken de bu model arabayla ve içerisinde Cengiz Kurtoğlu şarkılarıyla gidecektik. Yıllar geldi geçti ama o yıllarda bu arabaları alma şansımız olmadı. Bundan yaklaşık 7 - 8 yıl önce bir arkadaşım aradı. 'Sana bir müjdem var' dedi. 'Senin hayalini gerçekleştireceğiz' dedi. Bir yerde 1987 model fabrikasyon bir araba var. Kapalı bir yerde duruyor. Hemen gidip irtibata geçtik. Önce satmak istemediler. Tam 28 gün ikna etmek için araç sahibini aradım. Her aradığımda da fiyat biraz daha yükselmiş oldu. Bu o zaman benim için bir araba almak değildi. Bu hayallerimi satın almaktı. 35 yıl gecikmiş bir hayali hayata geçirmek için maddi olarak bütün imkanlarımı zorladım. Nasip oldu ve o arabayı aldım' dedi.

'40 yıl boyunca sakladım'

Cengiz Kurtoğlu'nun 1986 yılında çıkardığı 'Unutulan' isimli kasetini jelatinine dahi dokunmadan saklayan Çınar, 'Sağ olsun çocukluk yaşlarda bu arabanın hayalini kurduğumuz arkadaşım bir gün doğum günümde gelerek, 'Gönül isterdi ki sana o arabayı alayım ama gücüm yetmedi' diyerek o sene Cengiz Kurtoğlu'nun yeni çıkan 'Unutulan' kasetini hediye etti. 1987 yılıydı. Arabanın da doğum tarihinde, benim 1987 yılında aldığım hediye kaset. Albümün adı da Unutulan, bu kasetin kendisi de sandıkta unutulan. Tam 40 yıl boyunca sakladım' diye konuştu.

Kasetin jelatinini açmaya kıyamadı

Çocukluk hayalini gerçekleştiren Çınar, 'Öyle bir nasip oldu ki, 40 yıl boyunca saklamış olduğum jelatinli kaset, 1987 model 4 bin kilometredeki otomobilim ve ortak arkadaşımızın vesilesiyle sağ olsun ricamızı kırmadı bizi davet etti. Cengiz abimiz bizi misafir etti. Bu üçlü bir araya geldi ya ben artık bu arabayla ilgili olan bütün defteri kapattım. Çünkü zirve oldu. Bütün duygularım pik yaptı. Kurduğum hayaller hepsi bir arada oldu. Ben Cengiz abinin yanına bu arabayla, jelatinli albümüyle gittiğimde inanın heyecanlandım. Zaman makinesiyle o yıllara gitmiş gibi oldum. Cengiz abi bu arabayla geleceğimizi bilmiyordu. Gittiğimizde, 'Bu ne böyle. Kuğu gibi' dedi. Bir kapısını açtı baktı. O yıllarda Cengiz abi de bundan alıp kullanmış. Cengiz abi de çok araba sevdalısıdır. Klasik arabalara tutkundur ve çok iyi anlar. Kaseti görünce şok oldu. Çok şaşırdı. Açıkçası benim hayatim, ben o açılmamış kasetle Cengiz abiye giderek açmasını rica edecektim. Sonrasında teybe takarak bu arabada dinlemekti. Ama sağ olsun, çok büyük yürekli kalbi çok büyük. Benim o kadar uzun süre sakladığım kasetin jelatinini açmaya kıyamadı. 'Bu böyle kalsın. Sen bu kadar yıl saklamışsın. Bu şekilde saklamaya devam et' dedi. Kaset bana arkadaşımın hediyesiydi. O bende duruyordu zaten. Yıllar önce de bu araba nasip oldu ve aldım. Bu arabayı aldığımda da çok heyecanlanmıştım. Çok duygulanmıştım. Ama Cengiz abiyi bu araba ve kasetiyle ziyaret edince hissettirdiği duygu arabayı satın almanın, 40 yıldır o kasete sahip olmanın yanında çok daha büyük' şeklinde konuştu.