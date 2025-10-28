Bursa’nın tanınmış yatak üreticilerinden Mavi Ay Yatak, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. 45 yıldır faaliyet gösteren firma, mahkemenin verdiği geçici mühletle iflasın eşiğinden geçici olarak uzaklaşmayı hedefliyor.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Mavi Ay Yatak’ın yanı sıra Turkuaz Yatak Baza Oturma Grupları İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Ada Yatak Baza Sanayi ve Ticaret A.Ş., Beyrut Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile King Protrade Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. için 3 aylık geçici konkordato mühleti verdi.

Bu süre zarfında şirket, alacaklılarla anlaşma sağlayarak mali yapısını iyileştirmeye çalışacak. Eğer süreç olumlu sonuçlanmazsa, firmanın iflas sürecine girmesi söz konusu olacak.

Mahkemeden ikinci bir emre kadar devir yasağı

Mahkeme kararına göre, şirketin taşınır ve taşınmaz mallarının devri ikinci bir karara kadar durduruldu. Ayrıca, mahkeme izni olmadan rehin verilmesi, kefalet sağlanması veya taşınmazların devri de yasaklandı. İcra ve iflas işlemleri de geçici olarak askıya alındı.

24 Ekim 2025 tarihinden itibaren şirket aleyhine yeni herhangi bir takip başlatılamayacak. Bu dönemde süreci denetlemek üzere mali konularda uzman bir konkordato komiseri görevlendirildi.

Avrupa'ya ihracat yapan ödüllü bir markaydı

Merkezi Bursa’da bulunan Mavi Ay Yatak, Turkuaz Yatak Baza çatısı altında faaliyet gösteriyordu. Şirket, Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine ihracat gerçekleştiriyor ve Türkiye’nin önde gelen yatak ile ev tekstili markalarından biri olarak tanınıyordu.