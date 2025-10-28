2025 yılına 2.623 dolar seviyesinden başlayan ons altın, son bir haftadaki yüzde 7’lik düşüşe rağmen yıl genelinde yüzde 50’nin üzerinde değer kazandı. Bu artış, 1979’daki petrol krizinde görülen yüzde 126’lık yükselişten sonra kaydedilen en güçlü performans olarak öne çıktı.

Yıl içi ortalama değerlere bakıldığında ise, ocak ayında 2.660 dolar seviyesinde olan ons altının 2025 yılı boyunca ortalama 3.390 dolardan işlem gördüğü belirlendi.

Altında 2025 ve 2026 tahminleri

Reuters’ın 39 analist ve işlemciyle gerçekleştirdiği beklenti anketinde, katılımcılara 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin ortalama altın fiyat tahminleri soruldu.

Ankete göre, 2025 yılı için ortalama ons altın fiyat beklentisi 3.400 dolar olarak belirlendi.

Katılımcılar, ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin güvenli liman talebini artırmasıyla altının 2026 yılında yıllık bazda ortalama 4.000 doların üzerine çıkabileceğini öngördü. Buna göre 2026 yılı için ortalama fiyat tahmini 4.275 dolar oldu.

Bugün ons altın, yüzde 1,74 değer kaybıyla 4.040 dolardan işlem görüyor.

HSBC altın için daha iyimser

İngiltere’nin önde gelen bankalarından HSBC ise bugün paylaştığı notta, ons altının 2026 başında 5000 dolara kadar yükselme potansiyeli taşığını bildirmişti.

HSBC analistlerinin notunda, ons altın fiyatının 2026 yılında ortalama 4 bin 600 dolar seviyesinde olacağı öngörülmüştü.