Sakarya’nın Serdivan ilçesinde düzenlenen Hakkı Başar 20 Yaş altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası’nda 450 sporcu dereceye girmek için ter döküyor.

Spor şehri olarak tanımlanana Sakarya, Serdivan Spor Salonu’nda güreşçilere ev sahipliği yapıyor. Bu çerçevede Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen ve dün başlayan şampiyonaya 45 şehir, 114 kulüpten yaklaşık 450 sporcu katıldı. 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97 ve 130 kilogramda mindere çıkan sporcular, dereceye girmek için ter döküyor.

Sporcuların, birbirlerine üstünlük kurabilmek için kıyasıya mücadele ettiği şampiyona yarın yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.