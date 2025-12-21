Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), personel ihtiyacını karşılamak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında 1.000 sözleşmeli personel istihdam edeceğini duyurdu.

İlan kapsamında yapılacak alımların branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı şöyle belirlendi:

Büro Personeli: 575 kişi 435 önlisans mezunu 140 lisans mezunu

Sözleşmeli Destek Personeli: 275 kişi 183 ortaöğretim mezunu 92 önlisans mezunu

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 100 kişi Tamamı önlisans mezunu

Teknisyen: 50 kişi Tamamı mesleki ve teknik ortaöğretim mezunu



Toplam 1.000 kişinin istihdam edileceği alım sürecinde başvurular, 18–25 Aralık 2025 tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) aracılığıyla yapılacak. Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirecek.

Başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar ile tercih ekranına, ÖSYM’nin duyurular bölümünden ulaşılabilecek. SGK yetkilileri ise adayların, başvuru öncesinde KPSS tercih kılavuzunu ve ilgili öğrenim şartlarını dikkatle incelemeleri gerektiğini vurguladı.