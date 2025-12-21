İnegölspor’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sporun Bursa’nın tüm ilçelerinde ortak bir değer olduğuna vurgu yapılarak, bu birliktelik anlayışının kente yakıştığı belirtildi. Açıklamada, Başkan Bozbey’in gençlerin ve sporun yanında olmasının mutluluk verici olduğu ifade edilirken, İnegölspor’un kapılarının her zaman açık olduğu mesajı paylaşıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Başkanım, bu birliktelik ve sahiplenme Bursa’ya çok yakışıyor.

İnegöl’de de sporun ve gençlerin yanında olduğunuzu görmekten mutluluk duyarız.

Kapımız size her zaman açık.

Bursa’nın tüm ilçelerinde sporun birleştirici gücünü görmek çok güzel.

İnegöl’de de sizi ağırlamaktan onur duyarız başkanım.”