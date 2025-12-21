Güldüren, skorun ötesinde ortaya konan oyunla son derece memnun olduklarını belirterek play-off hedefini yineledi.

“SKOR KADAR OYUNDA MÜKEMMEL”

Maç sonu gazetecilere konuşan Güldüren, “Skora bakıldığında galibiyet, oyuna bakıldığında ise mükemmel bir performans sergiledik. Hiç istemediğimiz iki gol yedik. İki haftadır galip gelememenin stresi vardı. Hep aynı şeyi savunuyoruz: Biz bu ligde var olacağız ve çalışacağız. İstediğimiz ve arzuladığımız play-off’a ulaşmak istiyoruz.” dedi.

“TÜM ŞEHRİMİZİN SAHİP ÇIKMASINI İSTİYORUZ”

Camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Güldüren, “İnanan ve güvenen yönetime, başkana, futbolculara ve teknik ekibe tüm şehrimizin sahip çıkmasını istiyoruz. Bizi bugüne kadar hiç yalnız bırakmayan taraftarımıza da çok teşekkür ediyoruz. İnşallah İnegölspor bu yıl play-off oynayacak.” dedi.