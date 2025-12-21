“ HARİKA GOLLERLE GALİBİYETE ULAŞTIK”

Karşılaşmanın ilk bölümünü değerlendiren Ademoğlu, “Oyunun ilk yarısında gol emarelerini alıyorduk. İkinci yarıda daha da baskılı oynamaya başladık. Şanssız yediğimiz goller vardı ancak son saniyede atılan harika golle galibiyete ulaştık.” dedi.

“BİZ ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ, SIRA DESTEK VERMEYENLERDE”

Takımın sahadaki mücadelesine vurgu yapan Başkan Ademoğlu, camiaya da çağrıda bulundu. Ademoğlu açıklamasının devamında, “Bu çocuklar onuruyla ve şerefiyle sahada, terlerinin son damlasına kadar mücadele ediyor. Teknik ekibimiz elinden geleni yapıyor, bizler de her türlü mücadelemizi veriyoruz. Sıra yapmayanlarda. İnegölspor, İnegöl’ün ve Bursa’nın markasıdır. Bu markaya sahip çıkılmasını istiyoruz. Destek çağrılarımıza kulak verileceğini umuyoruz. Destek veren herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

“TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Taraftar desteğine ayrı bir parantez açan Ademoğlu,“Bugün sanki deplasmanda değil, kendi evimizde gibiydik. Otobüslerle İstanbul’a gelerek 90 dakika boyunca takımımızı destekleyen ve bu galibiyetin önemli bir parçası olan tüm taraftarlarımıza armağan olsun. Ayaklarına, yüreklerine sağlık.” dedi.