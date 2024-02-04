Sakarya’nın Serdivan ilçesinde düzenlenen Hakkı Başar U20 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi. 450 sporcunun şampiyon olmak için ter döktüğü mücadelelerde dereceye girenlere madalyaları takdim edildi.

Sakarya, Serdivan Spor Salonu’nda güreşçilere ev sahipliği yapıyor. Bu çerçevede Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonaya 45 şehir, 114 kulüpten yaklaşık 450 sporcu katıldı. 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97 ve 130 kilogramda mindere çıkan sporcular, dereceye girmek için ter döktü. Sporcuların, birbirlerine üstünlük kurabilmek için kıyasıya mücadele ettiği şampiyona bugün yapılan final müsabakalarıyla son duldu. Bu çerçevede Hakkı Başar U20 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası’nda 55 kilogramda Ömer Altaş, 60 kilogramda Servet Angı, 63 kilogramda Enes Ülkü, 67 kilogramda Ramazan Aktaş, 72 kilogramda İbrahim Özdemir, 77 kilogramda Erkan Tuğcu, 82 kilogramda Emre Yılmaz, 87 kilogramda Hamza Sertcanlı, 97 kilogramda Emir Ömer Bozbağ ve 130 kilogramda Cemal Yusuf Bakır, Türkiye şampiyonu oldu.

Takımlarda ise ASKİ Spor 135 puanla birinci, Kayseri Şekerspor 119 puanla ikinci ve Sakarya Büyükşehir Belediyespor ise 113 puanla üçüncü oldu.

Final müsabakalarının ardından dereceye giren sporculara madalyaları federasyon yetkililerince verildi.