Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu’nda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

’Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu’ ünvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından ’Gold Label’ kategorisinde yer alan maratonda heyecan 47. kez yaşandı. Koşuların ardından Sultanahmet Meydanı’nda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Seyda Dursun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay katıldı.

Maratonda erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 50’şer bin dolar para ödülü verildi. Maratonda ikinci olanlar 20’şer bin dolar, üçüncüler ise 10’ar bin dolar ödül alırken, toplam 190 bin Dolar ödül dağıtıldı.

Türk atletler de kendi aralarında ödüllendirildi. Yarışlarda birincilere 60 bin, ikincilere 50 bin, üçüncülere 40 bin olmak üzere toplamda 400 bin TL para ödülü verildi.

Tekerlekli sandalye koşucuları için de birinciye 30 bin, ikinciye 25 bin ve üçüncüye 20 bin TL ödül dağıtıldı.

Ödül takdimi için sahneye çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Cumhuriyet’in 102. kuruluş yıl dönümünden birkaç gün sonra birlikte olduklarını aktararak, "Çok zorlu bir maraton. Bütün sporcularımız başarıyla süreci tamamladı. Sporculara başarılar diliyorum, organizasyonda emeği geçenleri kutluyorum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de sporculara ödül takdimi sonrası görüşlerini paylaştı. Özel, "Bu tip organizasyonun yapılabilmesi çok önemli. Şehirleri değerli kılan nüfus, ekonomi, sanayi gibi faktörlerin dışında prestijli kılan böyle spor, kültür-sanat organizasyonlara ev sahipliği yapmak o şehre dikkatleri çeker. İki kıta arasında koşulabilen bir maraton bize ait. Hep bu meselenin hak ettiğinin çok gerisinde olduğunu, çok daha güçlü hale getirmeyi konuştuk. Emeği geçen herkese saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.