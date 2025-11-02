Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Bursaspor, 11. hafta maçında grubun güçlü ekiplerinden Kahramanmaraş İstiklal’i ağırladı. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda saat 15.00’te başlayan mücadelede yeşil-beyazlı ekip, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Maç boyunca etkili bir oyun sergileyen Bursaspor, elde ettiği bu galibiyetle ligdeki iddiasını sürdürürken, hanesine 3 puan daha ekledi.

Hakemler: Mustafa Ünver, Buğra Can Semercioğlu, Hüseyin Can

Bursaspor: Anıl Atağ, Ertuğrul Ersoy, Batuhan Yayıkcı (Alperen Babacan 90'), Hamza Gür, Batuhan Yayıkcı, Barış Gök, Sertaç Çam (İdris Furat 46'), Tunahan Ergül (Zeki Dursun 62'), Sefa Narin, İlhan Depe, Hakkı Türker (Ahmet Hakan Atış 82'), Muhammet Demir (Musa Çağıran 90')

Kahramanmaraş İstiklal: Aydın Bağ, Hasan Hatipoğlu, Serdar Cansu, Burak Kavlak, Bülent Uzun, Muhammet Akarslan, Eray Karataş (Arda Çolak 90'), Ali Han Tunçer (Hıfsullah İsmail Erdoğan 87'), Muhammet İmre, Suat Kaya (Kerem Kaya 70'), Kemal Rüzgar

Sarı kartlar: Batuhan Yayıkcı (Bursaspor 34'), Hüseyin Eray Karataş (Kahramanmaraş 79'), Muhammet Demir (Bursaspor 90'), İlhan Depe (Bursaspor 90')

Kırmızı kartlar:

Goller: İlhan Depe (Bursaspor 47'), Burak Kavlak (Kahramanmaraş İstiklal 50'), Muhammet Demir (Bursaspor 90'),