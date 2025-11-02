Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda karşılaştığı Onvo Büyükçekmece Basketbol’u 89-85 mağlup etti.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Hüseyin Çelik, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Kerem Yılmaz

Onvo Büyükçekmece: Lecque 10, De Vries 16, Bruinsma 20, Muhammed Doğan Şenli 14, Johnson 2 Metin Türen, Pipes 18, Bandaogo 7 Yiğit Özkan 2

Başantrenör: Ozan Bulkaz

Aliağa Petkimspor: Efianayi 11, Utomi 7, Floyd 2, Scrubb 16, Troy Selim Şav 1, Franke 23, Blumbergs 11, Yunus Emre Sonsırma 2, Sajus 16

Başantrenör: Özhan Çıvgın

Beş faulle çıkanlar: Floyd (Aliağa Petkimspor),Doğan Şenli (Büyükçekmece Basketbol)

1. Periyot: 19-18 (Aliağa Petkimspor lehine)

Devre: 45-41 (Onvo Büyükçekmece lehine)

3. Periyot: 67-63 (Aliağa Petkimspor lehine)

