Rusya 47 yıl aradan sonra Ay’a uzay aracı gönderdi. Luna-25'in, 23 Ağustos'ta Ay’a ulaşması bekleniyor.İSTANBUL (İGFA) - Ay'ın daha önce hiç araştırılmamış güney kutbunda incelemeler yapacak olan Luna-25, Moskova'nın yaklaşık 5 bin 550 km doğusundaki Vostoçni Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

euronews'in aktardığı habere göre Rusya, 47 yıl aradan sonra Ay’ın güney kutbunda incelemeler yapmak üzere Luna-25 adlı insansız uzay keşif aracı gönderdi.

Rus Roscosmos uzay ajansı, Luna-25'in bir Soyuz-2 Fregat iticisiyle başarıyla fırlatıldığını duyurdu.

Ay'ın daha önce hiç araştırılmamış güney kutbunda incelemeler yapmak üzere yolculuğa çıkan Luna-25, Moskova'nın yaklaşık 5 bin 550 km doğusundaki Vostoçni Uzay Üssü'nden fırlatıldı. Rus Roscosmos uzay ajansı, Luna-25'in fırlatılış görüntülerini canlı yayınladı.

Luna-25'in, 23 Ağustos'ta Ay’a ulaşması bekleniyor. Rus uzay aracının ayın çevresine seyahat etmesi yaklaşık 5,5 gün sürecek, ardından yüzeye çıkmadan önce yaklaşık 100 kilometre yörüngede üç ila yedi gün geçirecek.

Daha önce teknik sorunlar yüzünden defalarca ertelenen bu yolculuk, Moskova’nın yaklaşık yarım asır sonraki ilk Ay'a iniş misyonu olma özelliği taşıyor. Luna-25, Ay'ın güney kutbuna ulaşan ilk uzay aracı olacak.