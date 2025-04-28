Son olarak Husiler, ABD Donanması'na ait USS Harry S. Truman uçak gemisine geniş çaplı saldırı düzenledi. ABD Donanması da, uçak gemisinden bir F-18 savaş uçağının operasyon sırasında Kızıldeniz'e düştüğünü bildirdi.

Terör devleti İsrail'in Gazze'de ateşkesi bozarak işgal saldırılarını yenidenbaşlatması Orta Doğu'da gerilimi son raddeye çıkardı. ABD güçleri de Yemen'deki Husileri hedef alan saldırılarla işgalci İsrail'e arka çıktı.

Husiler de Kızıldeniz'de bulunan ABD uçak gemisi USS Harry S. Truman'a ve ona bağlı olan savaş gemilerine geniş çaplı bir askeri operasyon gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Operasyonun, deniz, insansız hava araçları (İHA) hava gücü ve füze gücü tarafından ortaklaşa olarak düzenlendiği aktarıldı.

ABD uçak gemisi Truman'a hipersonik balistik füzelerle saldırıldığı kaydedildi. Uçak gemisi ve ona bağlı olan savaş gemileriyle de çatışmalar yaşandı.

ABD Donanması da, Harry S. Truman uçak gemisinden bir F-18 savaş uçağı ile bir çekici traktörün Kızıldeniz'de operasyon sırasında denize düştüğünü bildirdi.

Açıklamada, "USS Harry S. Truman (CVN 75), Kızıldeniz'de görev yaparken Strike Fighter Squadron (VFA) 136'ya bağlı bir F/A-18E Super Hornet uçağını ve bir çekici traktörü kaybetti" denildi.

Bütün personelin güvende olduğu ve sadece bir denizcinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, konuşlu hava kanadı görev yapabilir durumda olduğu bilgisi verildi.

Grubun, Harry S. Truman uçak gemisini, Carrier Air Wing 1’e bağlı dokuz filoyu, Destroyer Squadron 28’e ait üç güdümlü füze destroyerini ve Gettysburg kruvazörünü içerdiği aktarıldı.