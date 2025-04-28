Kremlin’den yapılan açıklamada, ateşkesin 7-8 Mayıs gece yarısından başlayarak 10-11 Mayıs gece yarısına kadar süreceği bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zafer Bayramı'nın 80. yıl dönümü dolayısıyla Ukrayna ile savaşta ateşkes ilan etti. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Vladimir Putin'in insani kaygılarla aldığı kararla, 7-8 Mayıs gece yarısından 10-11 Mayıs gece yarısına kadar tüm askeri operasyonların durdurulacağı" denildi.

Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın da aynı adımı atarak ateşkese riayet etmesini beklediği vurgulandı. Kremlin, "Ukrayna tarafının ateşkesi ihlal etmesi halinde, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin yeterli ve etkili bir cevap vereceğini" açıkladı.

Kremlin açıklamasında ayrıca, Rus tarafının "Ukrayna krizinin temel nedenlerini ortadan kaldırmayı ve uluslararası ortaklarla yapıcı bir etkileşim içinde bulunmayı hedeflediği" belirtildi. Rusya'nın, ön koşulsuz barış görüşmelerine hazır olduğu bir kez daha dünya kamuoyuna duyuruldu.