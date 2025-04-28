Durum sebebiyle metro hizmeti durdu, şehirlerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İspanya ve Portekiz'in büyük bir bölümünde elektrik kesintisi yaşandı. İspanya'nın başkenti Madrid'deki Barajas Uluslararası Havalimanı da dahil olmak üzere birçok önemli merkezde elektrikler kesildi, milyonlarca kişi karanlığa gömüldü.

Portekiz'de resmi kaynaklar, kesintinin ülke çapında etkili olduğunu doğruladı. İspanya'da ise Madrid başta olmak üzere geniş bir bölgede enerji kaybı yaşandı. Öte yandan Fransa’nın İspanya sınırındaki bazı bölgeleri ve Andorra'da da elektrik kesintilerinin yaşandığı belirtildi.

Portekiz'in ana şebeke operatörü REN, Avrupa genelinde yaşanan elektrik kesintilerinin "nadir görülen bir atmosferik fenomen" ve "İspanyol elektrik şebekesindeki bir arıza" nedeniyle meydana geldiğini açıkladı.

REN, İspanya'daki aşırı sıcaklık değişimlerinin "indüklenmiş atmosferik titreşimler" getirdiğini ve Avrupa'nın entegre güç ağında zincirleme kesintilere yol açtığını bildirdi. İspanya'dan henüz resmi bir cevap gelmezken, Avrupa Birliği "bu aşamada siber saldırıya dair herhangi bir belirti olmadığını" duyurdu.

İspanya'nın birçok bölgesinde elektrik yeniden sağlanırken, İspanya Nükleer Güvenlik Konseyi (CSN), elektrik kesintisi sırasında ülkedeki tüm nükleer reaktörlerin güvenli moda alındığını ve dizel jeneratörlerle güvenliğin sağlandığını bildirdi. CSN açıklamasında, "Tüm reaktörler tasarım prosedürlerine uygun şekilde devre dışı bırakıldı" denildi.

Portekiz'in ana elektrik şebekesi operatörü REN, yaptığı açıklamada, "Şu anda durumun ne zaman normale döneceğini tahmin etmek hala imkansız" ifadesini kullandı. Kesinti nedeniyle ülkede birçok bölgede ulaşım, iletişim ve temel hizmetler durma noktasına geldi.

Yerel medya kaynaklarına göre, İber Yarımadası'ndaki ulusal şebekeleri etkileyen Avrupa elektrik şebekesinde bir sorun yaşandığı bildirildi. Ancak kesintinin tam nedeni henüz yetkililer tarafından açıklanmadı. Yetkililer, krizin çözülmesi için çalışmaların sürdüğünü ve yeni açıklamaların yapılacağını duyurdu.

Madrid’deki Barajas Havalimanı başta olmak üzere birçok kritik tesisin etkilenmesi, ulaşım ve iletişim ağlarında aksamalara yol açtı. Telekomünikasyon hatlarında da kesintiler yaşanırken, yetkililer vatandaşlara acil durumlar için alternatif iletişim yöntemlerini kullanmaları çağrısında bulundu.

Her yıl düzenlenen toprak tenis turnuvası Madrid Open, başkent Madrid ve çevresindeki bölgelerde meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle oyunlara ara vermek zorunda kaldı. Sporcular ve seyirciler aniden karanlığa gömülen kortlarda büyük şaşkınlık yaşadı.