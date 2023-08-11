Yaşanan olayda, kıskançlık krizine giren eski sevgili bir çamaşır makinesi tamircisi ile yaşadığı bıçaklı kavga sonucu yaralandı. Olay, Şarampol Caddesi'ndeki bir apartmanın 2. katında meydana geldi. N.B. isimli kadının evinde yaşanan tartışma seslerini duyan çevre sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Polis ekipleri ve sağlık ekibi, ihbar üzerine adrese sevk edildi.

Çamaşır makinesi tamircisi olduğu iddia edilen D.A., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kanlar içinde bulundu. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından D.A., ambulansla hastaneye götürüldü. N.B., vücudunda ve üzerinde kan lekeleri bulunan bir halde polise verdiği ifadesinde, eski erkek arkadaşı S.M.'nin evine geldiğini ve çamaşır makinesi tamircisi D.A.'yı kıskandığını belirtti. Aralarında başlayan tartışmanın kısa sürede şiddete dönüştüğünü ifade eden N.B., polislerle konuşurken duygusal anlar yaşadı. N.B., eski erkek arkadaşı S.M.'den şikayetçi oldu.

Olay sırasında kendisi de bıçakla yaralanan S.M.'nin ise polis ekipleri tarafından yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Polis, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşanan olayın ardındaki detayları aydınlatmak amacıyla soruşturmasını sürdürüyor.