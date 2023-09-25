Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir çocuğun boğulmak üzere olduğunu farkeden AK Parti Orhangazi İlçe Başkanı Gökhan Ulusu; Heimlich manevrası ile 5 yaşındaki Faysal'ı boğulmaktan son anda kurtardı.

Olay Tekke Mahallesi Horhor Caddesi üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; Faysal Yasin isimli 5 yaşındaki bir çocuğun boğazına kaçan bir cisim zor anlar yaşattı. Küçük çocuğun boğulmak üzere olduğunu farkeden vatandaşlar çocuğa su içirmeye çalıştı. Bu esnada parti binasından çıkan Ak Parti Orhangazi İlçe Başkanı Gökhan Ulusu, boğulmak üzere olan Faysal Yasin isimli çocuğa Heimlich manevrası yaparak boğazındaki cismin çıkmasına neden oldu. Yoldan geçen bir araç ile hastaneye kaldırılan küçük çocuk burada kontrol altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.



Bu durumlarda soğukkanlı olmak gerek

Güvenlik kameralarına da yansıyan olay ile ilgili konuşan ve Heimlich manevrası ile çocuğu hayata döndüren Ak Parti İlçe Başkanı Gökhan Ulusu; bu durumlarda soğukkanlılığı korumak gerektiğini belirterek, "Sosyal medyada ve uzmanların anlatımından gördüğümüz Heimlich manevrasını yaptım. Çocuğun ağzından bol miktarda sıvı ve sarı bir cisim çıktı. Çocuğu hemen hastaneye kaldırdık. Hastanede de ziyaret ettik. Sağlık durumu gayet iyi" dedi.

Küçük çocuğun son anda kurtarılması Orhangazi'de günün konusu oldu.