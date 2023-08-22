Babasının av tüfeğiyle oynayan Y.E.Ç., kazara tetiğe dokundu. Tüfekten çıkan saçmalar, yanında bulunan iki yaşındaki kız kardeşine isabet etti

Kahreden olay Batman'da yaşandı. Sasonilçesi Yuvalıçay köyünde iki kardeşin tüfekle oyunu ölümle bitti.

TÜFEKLE OYNARKEN TETİĞE DOKUNDU

İddiaya göre; Y.E.Ç., evde kapının arkasında asılı duran, babasının av tüfeğini aldı. Y.E.Ç. tüfekle oynarken, kazara tetiğe dokununca silah ateş aldı.

İKİ YAŞINDAKİ KARDEŞİ ÖLDÜ

Tüfekten çıkan saçmalar yanındaki kız kardeşi Damla'ya isabet etti. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Damla, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Damla Ç.'nin cansız bedeni, otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.