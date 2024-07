Körfez Belediyesi tarafından bu yıl 50.’si düzenlenen Altın Kiraz Festivali, büyük coşku ile başlarken, halk oyunları gösterisi ve konser izleyenleri mest etti.

Körfez Belediyesi tarafından bu yıl 50.’si düzenlenen Altın Kiraz Festivali, kortej yürüyüşü ile başladı. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi önünde toplanan kalabalık, mehteran eşliğinde Tütünçiftlik Kültür Merkezi önüne kadar yürüdü. Yürüyüşte Körfez Belediyesi sporcuları tarafından dev Türk bayrağı açıldı Kazakistan’dan gelen dombra ekibi, yerel kıyafetleri ile Yerel Kültür Platformu üyeleri ve çok sayıda vatandaş yürüyüşe katıldı. Yürüyüş sırasında vatandaşlara kiraz dağıtıldı. Yürüyüş sonrasında ilk olarak Mehteran Takımı gösteri gerçekleştirdi. Mehteran’ın ardından sahneyi Körfez Belediyesi Halk Oyunları Ekibi aldı. Halk oyunları ekibinin gösterisi büyük beğeni toplarken, gösteri sonrasında konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Bu yıl Kiraz Festivali’nin 50.’si düzenlemenin haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Hep birlikte nice 60’ları göreceğimize de inancım tam. Dile kolay yarım asırdır devam eden festival. Her ne kadar bugün üretimi azalsa da bizler teşvik noktasında elimizden geleni yapıyoruz. 1950’li yıllardan sonra ilçemizde büyük sanayi atılımlarıyla birlikte kiraz bahçeleri yerlerini sanayi kuruluşlarına ve yerleşim birimlerine bıraktı. Kiraz ve üzüm bağlarımız azalıyor ama sevgimiz, sevdamız, tutkumuz azalmıyor artarak devam ediyor" dedi.

"Körfez’in sadece sanayi, liman şehri olarak anılmasını istemiyoruz"

Kirazın kaybolmaması ve üretime teşvik için her yıl vatandaşlara ücretsiz kiraz fidanı desteği sağladıklarını dile getiren Başkan Söğüt, "Kentimiz için önemli değer olan kirazı, her yıl da festival etkinlikleri ile kutluyoruz. Artık Körfez sanayi, liman kenti konumunda ama çok güzel kırsal kesimleri de var. 309 bin dönümlük Körfezimizin tarım faaliyetlerini gerçekleştirdiğimiz alanlarımız var. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte her zaman tarım ve çiftçimizin yanında olduk. Kirazın kaybolmaması için kiraz fidanları dağıttık. Her bahçemizde Kiraz fidanımız var. Bizim bölgemizde yöremize ait birçok kiraz türleri var. Aroması, rengi ile çok farklı yeri var. Körfez’in sadece sanayi, liman şehri olarak anılmasını istemiyoruz. Desteğimiz devam edecek” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Kazakistan’da gelen dombra ekibi müzik ziyafeti sudu. Hep birlikte çekilen hatıra fotoğraflarının ardından Körfez Belediyesi Kiraz Çiçeği Korosu konser gerçekleştirdi. Alanı dolduran vatandaşlar da şarkılara alkışlarıyla eşlik etti. Festival kapsamında cumartesi günü saat 19.00’da Tütünçiftlik Kültür Merkezi önünde yerel sanatçıların konseri gerçekleştirilecek. Pazar günü çocuk şenliği ve uçurtma şenliği, pazartesi günü de Hereke Kalesi’nde 2. Kısa Film Festivali’nin galası yapılacak.