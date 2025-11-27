Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bakanlığının 2026 bütçesinin ele alındığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin yönelttiği sorulara ve yargı sistemine dair eleştirilere karşı açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarından satır başları;

Kadınlara yönelik suçlarla mücadelede, tutuklama gibi önemli düzenlemeleri önceki yıllarda yargı reformu kapsamında hayata geçirmiştik. Kadınların mağduriyet yaşamaması için mevzuatın geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Sorunların çözümü ve ailenin korunması açısından bu tür konuların ele alınması büyük önem taşıyor.

Cezasızlık algısı ortadan kaldırıldı

Bugüne kadar birçok yargı paketi Meclis’e sunuldu ve önemli kararlar alındı. Toplamda 264 hedef belirlenmiş olup, bunları gerçekleştirmek için çeşitli idari tedbirler uygulanıyor. Yasayla düzenlenmesi gereken konular ise Meclis’in takdirine bırakılmış durumda. Daha önce hayata geçirilen düzenlemelerle cezaların uygulanmaması algısı ortadan kaldırıldı; 2 yıl altındaki cezalar da dahil olmak üzere, hangi ceza verilirse verilsin, belirli bir süre mutlaka infaz edilecek.

11. yargı paketiyle çocukların suçta kullanılmasına karşı yeni düzenlemeler geliyor

11. yargı paketi bugün Meclis Grubu başkanımız Abdullar Güler tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. Vatandaşlarımızı mağdur eden, çocukların suçta kullanılması ile ilgili eleştirileri ortadan kaldıracak önemli düzenlemeler de var. Minguzzi cinayeti ile gördük, suça sürüklenen çocukların suç işlemesine yönelik kapsamlı hazırlık yapılması gerekiyor. Burada sadece örgüt kapsamında çocukların kullanılmasına yönelik tedbirleri grup başkanımız kamuoyu ile paylaşılacak.

Herkesin mutlu olacağı günleri maalesef mateme dönüştürecek fiiller oldu. Bunlara dönük tedbirleri de grup başkanımız açıklayacaktır. Trafikteki suçlara yönelik tedbirler de açıklanacak.

"Terör belasından kurtulmanın eşiğindeyiz"

Bu paketlerin Terörsüz Türkiye ile ilişkilendirilmesi soruldu. Bu hayati bir konu. Ülkemizin önünde engel olan terör belasından kurtulmanın eşiğindeyiz.

Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu sağlam irade, ilerleyen süreç ve terör örgütünün feshi ile gelinen nokta, komisyon ile önemli aşama kaydetti. Toplantıların ikisine katılmış oldum. İlgili bakanlarımız da sunumlarını yaptı. Sürecin hassasiyetle yapılması bakımından değerlendirmelerimizi paylaştık. Komisyonun rapor hazırlama süreci var. Rapor sonrasında vekillerimizin çizeceği yol haritasında gerekli adımlar atılacaktır.

"Bir af söz konusu değil"

11 Yargı Paketi'nde yer alan Covid düzenlemesine göre 50-50 bin arasındaki mahkumun yararlanması bekleniyor. Bakan Tunç, "Covid düzenlemesi çok tartışıldı. Burada bir af söz konusu değil. Burada bir eşitsizliğin ortadan kaldırılması için taleplerin değerlendirilmesi söz konusudur." dedi

Böcek ailesi soruşturması

Böcek ailesi hepimizi derinden üzdü. Bu konuda adli soruşturma hızlı şekilde başlatıldı. Soruşturma kapsamında tutuklamalar yapıldı, tahliller yapıldı. Zehirlenme sebebi dün gece açıklandı. Oteldeki ilaçlamadan kaynaklandığı ağırlık kazandı. Sorumlular ile ilgili tutuklama kararı verildi. Midyeci, lokumcu gibi işletmeciler için tahliye kararı verildi.

Selahattin Demirtaş

Bun konuyla ilgili açıklama yaptık. Ankara Bölge Mahkemesi'nin önünde olan bir konu bu. İlgililer de başvurusunu yaptı. Değerlendirmeyi bekleyeceğiz.