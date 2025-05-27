Adalet Bakanlığı ve AK Parti tarafından hazırlanan yeni infaz paketinin bu hafta TBMM’ye sunulması ve bayramdan önce yasalaştırılması hedefleniyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, cezaevlerinin kapasitesi 410 bini aşmış durumda. Yeni infaz düzenlemesiyle birlikte, 45 ila 50 bin hükümlünün denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilerek kalan üç yıllık cezalarını cezaevi dışında tamamlamaları öngörülüyor.

İnfaz paketine ilişkin son düzenlemelerin önümüzdeki bir iki gün içinde tamamlanması bekleniyor. Pakette en çok merak edilen konulardan biri ise hangi suç tiplerinin erken tahliye hakkından yararlanacağıydı. Alınan bilgilere göre, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyip ceza alanlar, kapalı cezaevinden açık cezaevine üç yıl erken geçiş yapabilecek ve cezalarının kalan kısmını dışarıda tamamlayacak. Halihazırda açık cezaevinde bulunan hükümlüler ise doğrudan tahliye edilecek.

rken tahliye edileceklere nasıl karar verilecek?

Erken tahliyeden faydalanabilmek için cezaevi gözlem kurullarının olumlu değerlendirme raporu vermesi şart olacak. AK Parti kaynakları “Bir anlamda vatandaşı ve kamuoyunun hassasiyetini de dikkate almak durumundayız. Erken tahliye olacak biri dışarıda suç da işleyebilir. Bunun önüne geçilmesi için cezaevi kurullarına büyük iş düşecek. Psikopat eğilimliyse tahliye edilmeyecek elbette. O sebeple gözlem kurulları çok hassas, ince, kılı kırk yaran bir çalışma yapacak. Suç işleme eğilimi sürenlere yol verilmeyecek. Otomatik bir tahliye söz konusu olmayacak. ‘Hadi senin üç yılın kaldı, çık’ denmeyecek. İyi hâli varsa, pişmansa, cezaevinde meslek kurslarına gidip bir meslek edinmişse, sosyal projelere katılmışsa; hepsine bakacak ve gözlem kurulu bir karar verecek. Bütün bu kriterler yerine getirilmişse şartlı salıverilecekler” dedi.

Hamile, çocuklu kadınlar, yaşlı, engelli ve hasta mahkumlarla ilgili özel infaz hükümleri uygulanacak

İnfaz paketinde öne çıkan bir diğer düzenleme ise özel infaz koşullarına ilişkin olacak. Hamileler, çocuklu kadınlar, yaşlılar, engelliler ve ciddi sağlık sorunları olan mahkumlar için özel uygulamalar devreye girecek. Buna göre, hamile ve çocuk sahibi kadınların kalan cezalarının beş yılını evlerinde çekmeleri mümkün olacak. Ayrıca, yaşlı, engelli ya da cezaevi koşullarında yaşamını tek başına sürdüremeyecek durumda olan mahkumlar, adli tıp ve cezaevi kurullarının vereceği rapora göre cezalarının 8 ila 10 yıllık kısmını dışarıda tamamlayabilecek.

Üye olmayıp örgüt adına suç işleyenlerle ilgili adım atılacak mı?

Anayasa Mahkemesinin (AYM) örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyenlere verilen cezanın, geniş yorumlanmaya müsait olduğu gerekçesiyle iptal ettiği düzenlemede yeni bir adım atılmayabileceği belirtiliyor. AYM’nin bu konuda verdiği altı aylık süre haziran ayında dolacak. AK Parti kaynakları “Bu konuda henüz bir formül bulamadık. Yeni bir tanım getirilebilir veya ceza oranı düşürülebilir ama büyük ihtimalle bu da iptal edilir. Çünkü iki defa düzenledik, ikisi de iptal edildi. Bu sebeple belki de hiç düzenleme yapmamayı tartışıyoruz. Bu durumdakiler terör örgütü ile iltisaklı olan veya yardım, yataklık yapanlara verilen ceza kapsamında değerlendirilebilir” açıklamasında bulundu.

Mükerrer suçlara da infaz indirimi geliyor

Şu anda basit suç sayılan ve mevzuatta bu suçları ‘mükerrer’ olarak işleyenler herhangi bir indirime tabi olmadan aldıkları cezanın tamamını cezaevinde geçirmek zorunda. AK Parti kurmayları “Çeşitli suçlarda cezada bir infaz indirimine gidilirken sadece mükerrer suçlar için ayırım yapılması, adaletsiz bir sonuç ortaya çıkarıyor. Mükerrer bir suçtan içerideysen iyi hâlli olsan bile bir indirim uygulanmıyor. Hiçbir teşvik olmadığı için mükerrer suçlular cezaevinde daha fazla problem çıkarabiliyor. Dışarı çıkma umutları olmadığı için psikopata bağlıyorlar. Bu durumdakilerin iyi hâlli olmalarının teşviki, topluma kazandırılması için onlara da bazı indirimler uygulanması gerekiyor” diye konuştu.

Yeni düzenlemeye göre, cezaların üçte dördü tamamlandıktan sonra şartlı salıverme hükümleri devreye girebilecek. Ayrıca, infaz indirimi yalnızca basit yaralama, hakaret ve tehdit gibi ‘basit suçlar’ kapsamında verilen cezalara uygulanacak.

İki yıldan az hapis cezası alanlar da artık hapis yatacak

Yeni infaz paketinde cezasızlık algısının giderilmesine yönelik de yeni düzenlemeler yapılacak. Buna göre, iki yıldan az hapis cezası alanlar da artık belli bir süre hapiste kalacak. AK Parti kurmayları, “Yatarı olmayan suçlar için beş veya yedi günden az olmamak şartıyla hapis cezası gelecek” dedi.