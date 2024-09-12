İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 50 ilde gerçekleştirilen "Narkoçelik-38" operasyonları kapsamında 316 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya (X) üzerinden yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nın koordinesiyle uyuşturucu ticareti yapan gruplara ve imalatçılara yönelik geniş çaplı operasyonların gerçekleştirildiğini belirtti. 50 ilde düzenlenen bu operasyonlara 790 ekip ve 1910 polis memuru katıldı. Ayrıca 14 hava aracı ve 17 narkotik dedektör köpeği de operasyonlarda görev aldı. Eş zamanlı baskınlar ve yol kontrolleri sonucunda 316 şüpheli yakalanırken, 580 kilogram uyuşturucu madde ile 121 bin 970 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, başarılı operasyonlar için görev alan tüm polisleri tebrik ederek, "Aziz milletimiz bilmelidir ki, ülkemizi uyuşturucu tacirlerinden ve sokak satıcılarından arındırmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.