Yokuş çıkmakta zorlanan, kendisini halsiz hisseden 50 yaşındaki Ünsal Günaydın, şeker rahatsızlığı olduğunu düşünerek hastaneye başvurdu. Yapılan incelemelerde doğuştan kalbinde deli olduğu ortaya çıktı. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ünal Aydın tarafından muayene edilen Günaydın, robotik cerrahi ameliyatı olmayı seçti. Kısa sürede sağlığına kavuşan Günaydın, doktor Ünal Aydın’a teşekkür etti.

Ameliyatı gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ünal Aydın robotik cerrahi yöntemini anlatarak, Ünal Aydın, “Biz ekip olarak robotik cerrahiyle bunu başarılı şekilde kapatabiliyoruz. Uzun yıllardır birçok vakada böyle bir tecrübemiz var. Bu yöntem sayesinde göğüs kafesini açmadan, çok küçük birkaç kesi ile kalpteki deliği kapatmaktayız. Dolayısıyla da hastalarımız erken dönemde sağlığına kavuşabiliyor. Burada vaka seçimi önemli. Bize gelen erişkin hastalarda, kalp deliklerinin yüzde 90’ını bu şekilde ameliyat edebiliriz” dedi.

“Kalbinde doğuştan olan ama şimdiye dek fark edilmeyen bir delik olduğu ortaya çıktı”

Kalbi delik olan hastalardan birinin de 50 yaşındaki Ünsal Günaydın olduğunu vurgulayan Prof. Aydın, ‘‘Hastamız özellikle yokuş yukarı çıkarken zorlandığını, kendini halsiz hissettiğini belirtti. Şeker hastalığı olduğunu düşünerek doktora başvurmuş. Yapılan tetkiklerde kalbinde doğuştan olan ama şimdiye dek fark edilmeyen bir delik olduğu ortaya çıktı. Şanslıydı bu delik kalbine zarar vermemişti, kalp fonksiyonları korunmuştu. Özellikle akciğer damarlarında genişlemeye bağlı tansiyon gelişebiliyor. Olaylar geri dönüşümsüz bir hale varmadan bize geldi. Maalesef bir grup hastada kalpte öyle değişiklikler, öyle bozulmalar oluyor ki artık yapacak bir şey kalmayabiliyor. Hasta şanslıydı, semptomu oldu ve bize geldi” ifadelerini kullandı.

‘‘Hasta robotik cerrahi ile ameliyat olmak istedi’’

Kalpteki deliği, robotik cerrahi ile başarılı bir şekilde kapattıklarını ifade eden Prof. Dr. Ünal Aydın, ‘‘Özellikle robotik cerrahiyle ameliyat olmak istedi. Çünkü bu tekniğin avantajlarını duymuş. Başarılı bir şekilde deliği kapattık. Hasta da gerçekten çok erken bir dönemde ayağa kalktı. Açık ameliyatlarda hastanın göğüs kafesi açılarak ameliyat gerçekleşiyor. Yaklaşık 30 santimetrelik göğsün ortasındaki kemiği kesiyoruz. Dolayısıyla bu hastanın hareketliliğini etkiliyoruz. İster istemez uzun bir kemik olduğu için kan kaybını artabiliyor. İyileşmesi, sağa sola dönmesi, günlük işlerini yapması zaman alabiliyor” şeklinde konuştu.

Robotik cerrahi ile hastanın bu ameliyatla kısa sürede sosyal hayatına geri döndüğünü kaydeden Prof. Dr. Aydın, “Araç kullanmak, sağına, soluna dönmek, kontrollü egzersizler yapmakta herhangi bir sıkıntısı olmadı. Onun dışında kemik kesilmediği için ağrısı daha az, kan kaybı daha az olduğu için kan verilmek zorunda kalınmadı” dedi.

‘‘Kalp ameliyatı olanlar yastıkla geziyor, benim ihtiyacım olmadı’’

Kalbinde doğuştan olan deliği tesadüfen öğrenen Ünsal Günaydın, “50 yaşındayım. Kalbimde deliğin olduğunu bilmiyordum. Doğuştan gelen bir şeymiş. Ben farkında değildim. Tesadüfen kontrollerle çıktı. Bazı belirtiler vardı ama biz şeker başlangıcı zannediyorduk. Hastaneye asıl gelme amacımız şeker içindi. Hocam değerlendirmesini yaptı. Bunun ameliyatla kapatılacağını söyledi. Çünkü yırtık büyüktü. Biz de hemen ameliyat kararı aldık. Tetkikler yapıldı. Ameliyat olduk. Çok güzel oldu. Yoğun bakımda 5-6 saat kaldım, servise çıktım, zaten 3 gün içinde eve gönderdiler. Robotik cerrahinin avantajı mükemmel. Yani açık kalp ameliyatı olanlar yastıkla geziyor. 3 küçük kesiden ameliyat olduğum için benim buna ihtiyacım olmadı. 20 gün oldu ameliyat olalı, hiç sıkıntım yok. Ağrı, sızı olmayınca tabi hemen toparlıyorsun” dedi.