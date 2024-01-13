Balıkesir’in Edremit ilçesinde, kesinleşmiş 50 yıl hapis cezası nedeniyle aranan İ.K, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Edremit Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan çalışmalarda suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak ve fuhuşa teşvik etmek veya aracılık etmek suçlarından hakkında 14 yakalama kararı ile kesinleşmiş 50 Yıl 9 Ay hapis cezası bulunan İ.K. yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan operasyonda yakalanan İ.K. adli işlemlerinin tamamlanmasın ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi.