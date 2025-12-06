Edinilen bilgiye göre Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde İsaören kavşağından Hocaköy kavşağı istikametine seyir halinde olan Muhammet U.(23) yönetimindeki 53 ACP 863 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu önce orta refüje çarptı. Takla atan otomobil ters durdu. Kaza sonucu yaralanan genç sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarıldı. Yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Mehmet Sevinç