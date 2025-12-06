CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi. Özel'in 39. Olağan Kurultay'da seçilen PM üyeleriyle basına kapalı gerçekleştirdiği ilk toplantı, parti genel merkezinde 2 saat sürdü.

Toplantıda, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri belirlendi. Özgür Özel'in Parti Meclisi toplantısında açıkladığı Merkez Yönetim Kurulu listesi şu şekilde:

1- Genel Sekreter: Selin Sayek Böke

2- Yurt İçi Örgütlenme: Ensar Aytekin

3- Yurt Dışı Örgütlenme: Nurhayat Altaca Kayışoğlu

4- İdari ve Mali İşler: Özgür Karabat

5- Yerel Yönetimler: Gökan Zeybek

6- Medya ve Halkla İlişkiler: Burhanettin Bulut

7- Seçim İşleri: Gül Çiftçi

8- Hukuk İşleri: Gökçe Gökçen

9- Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Politikaları: Evrim Rizvanoğlu

10- İnsan Hakları: Mustafa Sezgin Tanrıkulu

11- Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkiler: Serkan Özcan

12- Dış Politika ve Dış İlişkiler: Namık Tan

13- Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadele: Deniz Yavuzyılmaz

14- İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Büroları: Ulaş Karasu

15- İşveren Örgütleri, Meslek Birlikleri ve STK'lar: Bihlun Tamaylıgil

16- Milli Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu

17- Ekonomi Politikaları: Güldem Atabay

18- Parti Sözcüsü: Zeynel Emre

YDK 9 Ocak'ta Toplanacak

Öte yandan CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nda seçilen Yüksek Disiplin Kurulu da (YDK) ilk toplantısını yaptı. En yaşlı üye sıfatıyla Remzi Kazmaz başkanlığında toplanan YDK'da yapılan gizli oylama sonucunda İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer yeniden başkan, Ayça Akpek Şenay Başkan yardımcısı, Deniz Çakır ise sekreter olarak seçildi. YDK, 9 Ocak’ta toplanacak.