Geçtiğimiz Kasım ayında belediye meclisinde plan değişikliği onaylanan Yeni Nikah Merkezi projesini paylaşan Başkan Alper Taban, proje ihalesinin yakın zamanda yapılacağını belirtti. Taban paylaşımında şu ifadeleri kullandı;



“İnegöl’ümüze yeni nikah ve etkinlik salonları…

Botanik Park’ta özel günlerinize değer katacak İnegöl Belediyesi nikah ve etkinlik salonlarını hayata geçiriyoruz.

Modern, ferah ve doğayla iç içe yeni alanlarımızda;

100, 200 ve 700 kişilik nikah salonları,

Özel toplantı salonu,

Gastro kafe,

Cam etkinlik salonu,

Açık nikah alanı ve

317 araçlık otopark sizlere hizmet verecek.

Projemizin ihalesini yakında yapacağız.”



Belediye meclisinde plan değişikliği onaylanan yeni nikah merkeziyle ilgili mecliste bilgi veren Başkan Alper Taban, “İnegöl’ümüzün Kültürpark içerisindeki nikah dairesi artık bu nüfusun ihtiyacına cevap vermiyor. İnegöl’de 2109 nikahın olduğunu göz önünde bulundurursak, daha güzel bir nikah merkezine vatandaşlarımızdan da gelen talepler doğrultusunda adım atmak istiyoruz. Bunu da Botanik Park olarak bilinen alanda alternatifli olarak kurguladık. Burada 150 kişilik, 200 kişilik, 500 kişilik salonlar olacak. 500 kişilik salon kültürel faaliyetlerin de gerçekleşeceği şekilde olacak. Yine kır nikahı yapılabilecek ya da özel etkinlik ve toplantıların da yapılacağı bir nikah yerleşkesi olacak” dedi.