Kemalpaşa Mahallesi Morkoçlar Apartmanı numara 2 adresinde düzenlenen açılış törenine Belediye Başkanı Alper Taban, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Barosu Başkanı Av. Metin Öztosun, İYİ Parti İlçe Başkanı Recep Bayrak, Kafkasspor Başkanı Sedat Yavuz, oda ve dernek başkanları ile davetliler katıldı.

Kurdele kesimi öncesinde bir konuşma yapan Avukat Bedirhan Yavuz, “Öncelikle hepinize geldiğiniz için teşekkür ederiz. Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadınız. Bir yola çıktık. Ortağım Erdem ve eşim Şeyda’yla birlikte inşallah İnegöl’ümüze insanlarımıza en iyi şekilde hizmet etmek istiyoruz. Teşekkür ederiz” dedi.

Avukat Erdem Çelik, “Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Fakülte sıralarından beri hayalini kurmuş olduğumuz hukuk bürosunun bugün açılışını yapmak nasip oldu. Çok şükür inşallah İnegöl’de, İnegöl halkına eşit ve layığıyla bir muameleyle hukuk hizmeti sağlayacağımıza inanıyoruz. Bundan sonrasına dair hakkımızda hayırlısını nasip etsin” diye konuştu.

Avukat Şeyda Gönül Yavuz ise, açılışa katılan herkese teşekkür etti.

Bursa Barosu Başkanı Avukat Metin Öztosun, “Hepiniz hoş geldiniz mutlu günler bunlar aileler için de çok önemli nevi mürvetlerini görüyorlar. Biliyorsunuz devletin temeli adalet mahkeme salonlarında da bu şekilde yazıyor ve o adalete ulaşmak için avukatlar bir vesile oluyorlar. Vatandaşlarımızın nefes borusu oluyorlar. Onlar yeminlerini biliyorlar, onlara sadık kalarak adalet alanında güzel hizmetler verecekler. O gencecik enerjileriyle vatandaşlarımızın haklarına kavuşmasını da mücadele edecekler. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Başarılar diliyorum” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Alinur Aktaş, “Hayırlı günler diliyorum. Güzel bir hafta sonu olsun inşallah. Bedirhan, Şeyda hanım ve Erdem’in ofisinin açılışına şahitlik etmek adına bir araya geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olsun Bedirhan kardeşim ortağı Erdem Beyle birlikte benim Bursa’daki iş yerime ziyarete geldiler. Orada sizi de görmek istiyoruz diye ifade ettiler. Bugün de ben de birkaç cemiyeti de katılarak bu açılışta da dostlarla bu manada görüşmüş olduk. Tabii az önce Baro Başkanımız da ifade ettiler açıkçası, hukukta vazgeçilmez bir unsur. İnsan hayatında avukatlar da önemli araçlardan bir tanesi. Birinin nesi var 2 elin sesi var diyerek güç birliği yapmışlar. Özellikle Bedirhan kardeşimizin eşinin işin içinde olmasını da, ben işin içine bir güç katacağına inanıyorum. Hanımefendilerin olduğu yerlerde kesinlikle bir düzen tertibat olur, ciddiyet olur. Kriz anlarında yatıştırıcı bir unsur olur. İnşallah üçü de kendi bilgilerini, tecrübelerini kullanacaklar ve buradan da hem ihalelerini temin ettikleri gibi hem de inşallah hukuk noktasında güzel hizmetlere vesile olacaklar. Onlara sahip çıkmakta siz dostlarınız görevi. Çünkü herhangi bir hukuki konunuz olduğunu da, onlara danışmak, ki hukuku sadece lütfen bir problem çıktığında bir sorun çıktığında düşünmeyelim iş sözleşmesi yaparken de bir işe başlarken de hukuku kullanıyoruz. Hatta ve hatta küçük ölçekli firmalar için belki bir lüks kaçabilir ama orta ve üzerindeki tüm firmalar için danışman bir hukuk sorumlusu kaçınılmaz bir gerçek” dedi.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Kıymetli misafirler hepinizi şahsım İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Evet, artık evlatlarımız büyüdü, işyerlerine açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Kıymetli başkanım ifade etti eskiden. Daha önceki yıllarda ticaretin sanayinin çok hukukla işi olmaz. Son dönemlerde aslında ticaretin de, sanayinin de artık hukukla, adaletle iç içe olduğunu görür duruma geldik. Hukuk ve adalet sistemi artık hayatın her alanında. Bu bağlamda da genç kardeşlerimiz eğitimlerini alıyorlar, okullarından mezun oluyorlar ve hukuk bürolarının açılışını gerçekleştiriyorlar. Bu çok önemli. Bir de özellikle son dönemde çok hukuk bürosu açılışı gerçekleştirdik. Gördük ki hukuk bürolarında hep bir ortak hareket etme kabiliyeti oluşmuş. İşte Bedirhan, Şeyda ve Erdem kardeşim bir araya gelmiş bu bürosunu açıyorlar. İnşallah bizim de başta mobilya sektörü olmak üzere diğer sektörlerimiz de de bu birliktelikler sağlanmalı diye düşünüyorum” dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban, “Kıymetli avukat arkadaşlarımıza, kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Geldiler davetlerini yaptılar. Duygu düşüncelerini bizlerle paylaştılar. Kendilerini tanımaktan çok mutlu oldum. Ailelerine çok teşekkür ediyorum. Bir Şeyda kardeşimiz yoktu, onu da burada görmüş olduk. Bedirhan da Erdem’de birbirinden güzel değerli, kıymetli kardeşlerimiz. Burada şunu söylemek istiyor. Kim hangi işi yapıyorsa en güzelini yapmayı hedeflemeli. Amaç daha iyi olması adına daha iyi işletmeler, daha iyi esnaflar, daha iyi bir öğretmen, daha iyi bir tarım işçisi olmak gerekiyor. Dolayısıyla bir işin tam ve dost doğru yapmanın Fenerbahçe anda bulunduğu gibi tam ve dost doğru yapmanın yolunu bulmamız lazım. Bir de Allah ilk emrini oku olarak verdi. Burada bir hikmet olsa gerek diyorum. Kardeşlerimiz de emek verdi. Bugüne kadar getirdiler. Aynı sıralardan gelerek geldiler. Bu da farklı bir hikaye. Güzel bir hikaye olmuş. Ben onlarla gurur duydum” dedi.

Duanın ardından kurdele kesimiyle Çelik & Yavuz Hukuk Bürosu hizmete açıldı.