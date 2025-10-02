Kadıköy’de 24 Ocak 2025’te 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Olay sonrası tutuklanan B.B. ve U.B. hakkında, 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçlamasıyla 24’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sanıklara yardım ettikleri iddia edilen M.A.D. ve A.Ö. ise 'çocuğu kasten öldürmeye yardım' suçlamasıyla yargılanıyor.

Beşinci Celse

Kartal'daki Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 5'inci celsesi başladı. Duruşmaya, Minguzzi'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı. Prof. Dr. İlber Ortaylı da izleyici olarak duruşma salonunda bulundu.

Gazeteci Emrullah Erdinç’in aktardığına göre, tutuklu sanıkların engelli raporu aldığı ortaya çıktı. Bu gelişme mahkeme koridorlarında tepkilere yol açarken, izleyiciler ile sanık avukatları arasında gergin anlar yaşandı.

Mahkemeden Ara Karar

Minguzzi cinayeti davasında ara kararını açıklayan mahkeme, 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirkeni, 21 Ekim’e ertelendi.