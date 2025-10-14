Fuarın açılış törenine Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Saldız, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ ile davetliler katıldı.

“BU ORGANİZASYON TÜM İNEGÖL’ÜN ORGANİZASYONU”

Törenin açılış konuşmasını yapan İTSO ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Sözümün başında da ifade ettiğim 53. kez İnegöl Mobilya Fuarını gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin ve belki de dünyanın en eski ve köklü fuar organizasyonlarından birisiyiz. Özellikle mobilya sektöründe hatırı sayılır bir fuar şirketiyiz. 53 kere bu fuarı kesintisiz ve aksatmadan sürdürmek İnegöl’e yakışırdı. Sağ olsun İnegöllü sanayicimiz, mobilya sektörümüz bu aksatmadan fuarı gerçekleştiriyor ve bu senede 53.sünü hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu çok önemli bir özellik, sürdürülebilir olmak ve yaptığınız işi üstüne katarak daha da kalite koyarak hem iç piyasada hem de yurt dışında daha bilinir hale getirerek sürdürebilmek büyük başarıdır ve sizin huzurunuzda tüm sektör paydaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bugün burada 145 firmamızın katılımıyla fuarımızı gerçekleştiriyoruz. Fuar alanımızın metrekare yetersizliği, alan yetersizliği zaten yıllardan beri dillendirdiğimiz bir konu. İnegöl’de 2 bin 500-3 bin üretim yapan mobilya firmamızın, sadece 145 firmamızı sadece buraya alabiliyoruz. Bunun için de biz üzgünüz. Ancak bu 145 firmayla birlikte hem fuar alanında hem mobilya merkezlerimizde fuarı gerçekten dünyaya açıyoruz. Ancak hakkı vermek gerekiyor ki bu organizasyonun tüm mali bütçesini bu fuara katılan 145 firmamız karşılıyor. Buradan tekrar sesleniyorum MODEF Başkanı ve Ticaret odası başkanı olarak, o 145 firmamıza bir adım önce saydığım merkezlerde maddi manevi desteklerini yapmak zorundadır. Bu organizasyonu yalnız bırakamazsınız, bu organizasyon tüm İnegöl’ün organizasyonu. Medya tanıtım reklam organizasyonlarımız hem yurt içinde hem yurt dışında gerçekleşiyor hem İnegöl mobilya sektörünü hem Türkiye mobilya sektörünü tanıtmaya çalışıyoruz. Dünyanın her bölgesinden ziyaretçilerimizi ağırlayacağız ve başta ihracatımıza üretme kapasitemize çok ciddi katkı sağlayacağı kanaatindeyiz.” dedi.

“TÜRKİYE’NİN İHRACATI İÇİNDEKİ PAYIMIZI 4 KAT ARTTIRDIK”

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, “İhracat açıklaması yapıyoruz her vilayette. İnegöl’deki ihracat sıralamalarında ilk 20’lerde. Türkiye’de dış ticaret fazlası veren önemli bir şehir. Dolayısıyla Mustafa başkanın uygun gördüğü bir zamanda inşallah ihracat rakamlarında Türkiye’de ihracat rakamlarında İnegöl’ü açıklamak istiyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Türkiye mobilya sektörü son çeyrek asırda üretimde, tasarımda, kalitede, kendinden övgüyle söz ettirdi ve dünya ticaretinden önemli paylar aldı. Diğer sektörlerle karşılaştırırsak, Türkiye’nin ihracatı içindeki payımızı 4 kat arttırdık. 0,5’lerden %2’lere çıkarttık. Dünya mobilya ticaretin içinde de aynı başarıyı yakaladık. 25 yıl önce neredeyse ihracat yoktu. Bugün kriz olsun olmasın, dünya konjonktüründe üretici ve ihracatçı ülke arasındayız. Bu Türkiye’nin başarısı, bu sektörümüzün başarısı, bu meslektaşlarımızın başarısı. Bu aslında kamu sektöründe da sayın bakanım buradayken ittifakı marifete tabidir. Gerçekten hem ihracatçının yanında hem mobil ihracatçının yanında bunu hissediyoruz. 7/24 kendisinden en rahat ulaşabileceğimiz hükümeti bakanımız onun için kendisine sektör olarak da ihracatçı olarak da müteşekkiriz. Günün her saatinde bulaşabilen bir çözüm üreten bir bakanımız bunun için kendisinde gerçekten gurur duyuyoruz. Başarımızın arkasında da yegane güçlerden bir tanesi olduğuna inanıyoruz. Sayın valim sayın bakanım belki bir hususun üzerinde durmak lazım. Mobilya sektörü için kısaca. Malum biz Amerika’yı pazar olarak görmüştük. Çünkü ne için görmüştük? Dünyanın en büyük müşterisi ve dünyanın en büyük üreticilerinden bir tanesi. Hep mobilya sektörünü diyordu ki bir. Çin’i dışarıda bıraktığımız vakit mobilya sektörünün %51’ini gelişmiş ülkeler tekelinde bulunduruyor. Kim ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Polonya yani mobilya üretmek bir az gelişmişlik olay değil, bir gelişmişlik. Neden gelişmiş ülkeler bu kadar mobilya sektörünü önemsiyor? Mobilya sektörünün bir ülkeyi ne kadar canlandırdığını, imalat sektörünün ne kadar canlandırdığını da en büyük güzel bir örneği aslında” şeklinde konuştu.

“MOBİLYA SADECE BİR EŞYA DEĞİLDİR, BİR YAŞA BİÇİMİDİR”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Bir kez daha ilan ettiğimiz bir organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Bir şehir düşünelim ki toprağında alın teri, sokaklarında üretim ruhu insanında da yenilik ve yenilik azmi var; İşte bu şehir İnegöl. Yıllar önce küçük atölyelerde başlayan bu serüven bugün dünyanın dört bir yanına ihracat yapan bir sanayi gücüne dönüşmüştür. İnegöl bugün Türkiye’nin mobilya başkenti ve aynı zamanda mobilya pazarında söz sahibidir. Bu şehrin topyekûn üretim ruhuna inanan insanların eseridir. Kıymetli katılımcılar mobilya sadece bir eşya değildir, bir yaşa biçimidir. Bir kültürdür, bir zevktir. Biz İnegöl’de mobilyayı sadece üretmiyoruz, yaşam alanlarını şekillendiriyoruz ve dünyaya da Türk tasarımlarını anlatıyoruz. Bu noktada emeğiyle, alın teriyle, yenilikçi fikirleriyle İnegöl’ü bu günlere taşıyan tüm mobilyacı esnaflarımıza, sektör temsilcilerimize, sanayicilerimize, ihracatçılarımıza şükranlarımı sunuyorum.” İfadelerini kullandı.

“İNEGÖL SADECE BURSA’MIZIN DEĞİL ÜLKEMİZİN DE GURUR KAYNAKLARINDAN BİRİ”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Saldız ise, “İnegöl sadece Bursa’mızın değil ülkemizin de gurur kaynaklarından biri. Yüz yılı aşan mobilyacılık geleneği emeğe dayalı, üretim kültürü, tasarım gücüyle bugün dünyada marka haline gelmiştir. İnegöl’ün mobilya sektöründe sahip olduğu bu başarı ülkemizin sanayi gücüne de büyük katkı sağlamaktadır. MODEF fuarı da başarıların en güzel yansımalarından biridir. Yurt içi ve yurt dışında İnegöl mobilyamızın bilinilirliğini artırmak oldukça önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

“MOBİLYANIN BAŞARISINDA İNEGÖL’ÜN İMZASI VAR”

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu da, “İnegöl’ümüzün asırlık üretim kültürünü dünyaya tanıtan, ülkemizin en köklü, en saygın fuarlarından biri olan MODEF Expo Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarının 53. kez kapılarını açmasından ben de bir Bursa Milletvekili olarak samimiyette gurur duyuyorum. Bu anlamlı organizasyonda sizlerle bir arada olmaktan da son derece mutluyuz. İnegöl yalnızca bir şehir değil, esasen emeğin, alın terinin, ustalığın, yenilikçiliğin, harmanlandığı bir üretim merkezi. Ülkemizde mobilya sektöründe bir başarı hikayesi eğer yazılıyorsa o hikayenin en önemli sayfalarında İnegöl’ün imzası var. Vişne caddesi 5 yıl önce 110.000 istihdam sağlarken şimdi bu sayı 40 bine düştü. 10 binin üzerinde firma vardı. Şimdi sayıları 5 bini bulmuyor. Şimdi bu gerçekleri göreceğiz. Eğer devletimiz bir sektöre sahip çıkacaksa önceliği mutlaka ve mutlaka mobilya ve tekstil olmalıdır. Her şeye rağmen ülkemizdeki üretim ekonomini, ihracatın ve markalaşmanın gerçek gücü Anadolu’dadır” dedi.

“İNEGÖL DEDİĞİNİZDE ASLINDA AKLA ÖNCE MOBİLYA GELİYOR”

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, “Sadece binalarıyla mahalleleriyle semtleriyle anılmazlar. Aslında kurdukları hayalleriyle, vizyonlarıyla ve kimlikleriyle anılırlar. Bazı şehirler dünyada aslında bu kimliklerini ve vizyonlarını kaybettiklerinde aslında yavaş yavaş anıldıkları hikayeden uzaklaşırlar. Bazı şehirler vardır ki, bu şehirler hayallerine sıkı sıkı sarılırlar. İnegöl gibi marka olmaya devam eden ve yüz yıllardır kimliğini hayalini bozmadan devam eden bir şehir mensubu olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin İnegöl dediğinizde aslında akla önce mobilya geliyor. İnegöl 1500’lü yıllardan beri aslında bu şehirde yaşaya her marangoz, her döşemeci her iskeletçi, her keresteci tezgahında sadece ahşaba ya da mobilyaya şekil vermiyordu. Bu şehrin hayallerini, emeğini, vizyonunu da şekillendiren bir şehirden bahsediyoruz. Biz gerçekten bugün sadece bir fuar açılışı için burada bulunmuyoruz, çok daha fazlası için bulunuyoruz. Bu şehrin hayallerine, hedeflerine bir kimliğin belki yeniden sahneye çıkışına şahitlik ediyoruz” şeklinde konuştu.

“MOBİLYA DENİNCE İNEGÖL’DEYİZ”

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, “Bu fuar için artık geleneksel hale geldi. Bunları artık söylemiyoruz çünkü mobilya ile ilgili bir şey yapıldığında akla İnegöl geliyor ama bunu 53 yıl sürdürebilmek bazı yatırımcılar için bu yatırımın yapılması sürdürülebilir olması önemlidir. Bunu kanıtlamış olmanın verdiği güzelliğini yaşıyoruz. Tekrar nicelerine diyoruz. Mobilya denince İnegöl’deyiz. Bu fuarımız her yıl olduğu gibi mobilya sektörünün de geleceğini şekillendiren, mobilya denilince İnegöl damgasını vuran ve bu anlamda sürdürülebilen bir olaydır” dedi.

“İNEGÖL MOBİLYA’DA BÜTÜN DÜNYADA MARKA KONUMUNA ULAŞTI”

Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı Volkan Ağar ise “Dayanıklılığın estetik yapısı ve işlevselliği ile öne çıkan türk mobilyasının daha geniş kitlelere tanıtılmasında önemli bir platform olan bu fuarın sektörümüzün tasarım gücünü ve vizyonunu bir kez daha ortaya koyacağına yürekten inanıyorum. Tasarım ve inovasyonun yanısıra sürdürülebilirlik ve dekorasyonunu odağına alan bu fuarımızın sektörümüze yeni işbirlikleri yeni pazarlar ve yeni başarı hikayeleri kazandırmasını temenni ediyorum. Mobilya sektörümüz güçlü üretim kapasitesiyle ekonomimize önemli katma değer sağlamakla kalmıyor geniş istihdam olanakları yaratarak ekonomik açıdan da kritik bir önemi sürdürüyor. Türk mobilya sektörü zanaatkarlık geleneğinden modern sanayi üretimine uzanan köklü bir gelişime sahip. Bu köklü miras bugün yenilikçi tasarı ve ileri üretim teknikleriyle birleşerek türk mobilyasının uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırıyor. Sektörümüz son 23 yılda ihracatını 10 kat büyüterek yaklaşık 4.5 milyar dolar seviyesine ulaştırırken kilogram başına birim fiyatını da yüzde 63 oranında yükseltmeyi başardı. İnegöl’de mobilyacılığın tarihi 20. Yüzyılın başlarına denk gelmekle birlikte 1943 yılında yapılan ilk fabrikasyon girişimiyle mobilya imalatında bir merkez haline geldi. Yıllar içinde gerek üretim kapasitesi gerekse tasarım gücündeki ilerlemeler sayesinde İnegöl mobilya sektöründe sadece Türkiye’de değil bütün dünyada marka konumuna ulaştı. Mobilya sektörümüzün öncülerinden biri olan İnegöl bugün yalnızca büyük bir üretim üssü değil aynı zamanda türk mobilyasının tasarımi kalite ve marka ile bütünleştiği vitrindir. Uzun yıllara dayana üretim tecrübesi ve sağlam işçiliğiyle öne çıkan İnegöl mobilyası fonksiyonellik ve dayanıklılığı esas alan ürün sayesinde hem iç pazarda hem yurt dışında tercih edilirliğe sahip. Yurt dışı fuarlar kapsamında mobilya, kağıt ve orman ürünlerine yönelik 2024 yılında 26 ülkede 56 fuarı, 2025 yılında ise bugüne kadar 37 ülkede 72 fuarı destek kapsamına aldık. Bu nokta da İnegöl’de de destek kapsamına aldığımız 11 urge projesinden 7’sinin tamamlandığını dördünün ise hali hazırda aktif olarak devam ettiğini buradan belirtmek isterim.” Dedi.