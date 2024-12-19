Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen operasyon, 54 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında 319 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışı merkezli bahis ve sanal kumar altyapısı sağlayan şirketler üzerinden yasa dışı bahis sitelerine altyapı hizmeti satın almak için kripto varlık transferi yaptığı tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Operasyonlarda ayrıca 5 ruhsatsız tabanca, yüklü miktarda döviz ve kripto varlık ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasa dışı bahisin toplum üzerinde ekonomik, ahlaki ve sosyal sorunlara yol açan ciddi bir tehdit olduğunu belirtti. Yerlikaya, “Huzurumuzu bozan yasa dışı bahisle mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Operasyonları başarıyla gerçekleştiren emniyet teşkilatımızı ve koordinasyonda görev alan Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.