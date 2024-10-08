Eylül ayında, geçen yılın aynı dönemine göre iller bazında ihracat performansı dikkat çekti.

İstanbul, %11,6 düşüşle 4 milyar 746 milyon dolarlık ihracat rakamıyla lider konumunu korurken, Kocaeli %12,8 artışla 2 milyar 906 milyon dolar ihracatla ikinci sırada yer aldı. İzmir'de ise %25,5 oranında bir azalma gözlemlendi ve ihracat 1 milyar 627 milyon dolara geriledi.

Bursa %6'lık artışla 1 milyar 500 milyon dolar ihracat yaparken, Tekirdağ %8,7 artışla 1 milyar 140 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaştı.