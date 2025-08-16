CHP, DEM, İYİ Parti, Yeniden Refah, Saadet Partisi, DEVA ve bağımsız adaylardan birçok belediye başkanı AK Parti’ye geçti. 31 Mart 2024 seçimlerinden bu yana 24’ü Yeniden Refah, 14’ü bağımsız, 7’si CHP, 7’si İYİ Parti, 1’i Saadet Partisi, 1’i DEM Parti, 1’i DEVA olmak üzere toplam 56 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı. Önceki gün 24. kuruluş yıl dönümünü kutlayan AK Parti’ye 6 CHP’li, 2 İYİ Partili ve 1 bağımsız başkan daha dahil oldu. Geçen yıl 23. yaş gününde ise 13 belediye başkanı partiye katılmış, bunların 5’i bağımsız, 7’si Yeniden Refah, 1’i İYİ Partiliydi. Bu gelişmeler, “AK Parti kuruluş yıldönümlerini katılım şölenine dönüştürdü” yorumlarına yol açtı.

Yedi Bölgeden Katılım

AK Parti’ye geçişler sadece belirli illerle sınırlı kalmadı. Şimdiye kadar Konya, Aydın, Ordu, Samsun, Gaziantep, Şanlıurfa, Trabzon, Manisa, Yalova, Çanakkale, Isparta, Aksaray, Kastamonu, Batman, Elâzığ, Kütahya, Çankırı, Şırnak, Adıyaman, Erzincan, Muş, Ağrı, Bingöl, Kırşehir, Sivas ve Uşak’tan birçok belediye başkanı AK Parti’ye katıldı. Seçim sonrası başlayan bu süreç, yerel yönetimlerdeki siyasi dengeleri önemli ölçüde değiştirirken, CHP’den gelenler arasında bazı büyükşehir belediye başkanlarının bulunması tartışmaları da beraberinde getirdi. AK Parti kurmayları, “Halkın hizmet talebine cevap verecek güçlü kadrolar oluşturuyoruz” açıklamasını yaparken, muhalefet partileri ise bu geçişlere sert tepki gösterdi.