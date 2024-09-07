Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabından (X)yaptığı açıklamada Ağustos ayına ilişkin iller bazında ihracat verilerini açıkladı. Bu verilere göre, 2024 yılının Ocak-Ağustos döneminde 57 ilin ihracat performansı yükseliş gösterdi. İhracatta öne çıkan iller arasında İstanbul, Kocaeli ve İzmir yer alırken, 23 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul, Ağustosta En Fazla İhracat Yapan İl Oldu

Verilere göre, İstanbul, ağustos ayında 4 milyar 782 milyon dolarlık ihracatla Türkiye'nin en çok dış satım gerçekleştiren kenti oldu. Ancak bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4’lük bir düşüş gösterdi. . İstanbul'u, 2 milyar 833 milyon dolarlık ihracatıyla Kocaeli ve 1 milyar 909 milyon dolarlık ihracatıyla İzmir izledi. Bursa yüzde 11,8 azalış ve 1 milyar 292 milyon dolarla dördüncü sırada yer aldı.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2024 yılının Ocak-Ağustos döneminde 23 il 1 milyar dolardan fazla ihracat yaparken, 57 ilin ihracatında genel bir artış yaşandı.