Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Kazakistan uyruklu 9 aylık kadın, yaşadığı evde ölü bulundu. Savcılık, Maia Tarkanova isimli kadının ölümüyle ilgili olarak soruşturma başlattı.
Antalya'da Kazakistan uyruklu Maia Tarkanova isimli kadın, yaşadığı evde ölü bulundu.
Olay, saat 12.30 sırasında Konyaaltı ilçesinde 4 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi.
Kazakistan uyruklu Maia Tarkanova, bir ay önce hamilelik sürecinin takibi için 6 çocuğuyla birlikte Antalya'ya yerleşti.
Hamileliğinin 9'uncu ayının içinde bulunan kadını sabah 14 yaşındaki kızı, uyandırmak için odasına girdi.
Annesini uyandıramayan çocuk, karşı komşularından yardım istedi.
Komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri geldi.
Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Tarkanova'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Savcılık ve olay yerinin incelemesinin ardından Tarkanova'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.