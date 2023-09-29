Yaklaşan yerel seçimler öncesi, kendi amblemiyle ittifak dışı seçimlere katılma kararı alan İYİ Parti İnegöl teşkilatında, Belediye Başkan adaylığı için istifa eden İsmail Karaman'ın yerine Recep Bayrak seçildi. Bugün yönetim kurulu tarafından oy birliği ile seçilen Bayrak'ın genel merkez tarafından Pazartesi günü atamasının yapılacağı öğrenildi

sürpriz bir gelişme yaşandı. İYİ Parti İnegöl Başkanı İsmail Karaman, teşkilat mensuplarıyla yaptığı istişareler sonrası, Belediye Başkan adaylığı için istifa kararı aldı. Bursa İl Başkanlığına istifasını yollayan Karaman'ın yeni ilçe başkanının kim olacağı merak ediliyordu. İsmi en çok zikredilen isim ise Recep Bayrak'tı.

Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında oy birliğiyle İyi Parti İnegöl İlçe Başkanlığına Recep Bayrak seçildi.

Bayrak'ın Pazartesi günü Ankara'da parti genel merkezine giderek ilçe başkanlığı görevine resmen atanacağı öğrenildi.